Il tribunale ordina alla NFL di pagare più di 4 miliardi di dollari nella causa contro Sunday Ticket: rapporti

Una giuria del tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha ordinato alla NFL di pagare miliardi di dollari di danni agli abbonati del Sunday Ticket che hanno intentato un’azione legale collettiva contro la lega, secondo diversi rapporti. La NFL è stata condannata a pagare 4 miliardi di dollari agli abbonati residenziali e 96 milioni di dollari agli abbonati commerciali.

La causa, intentata nove anni fa, affermava che la NFL aveva violato le leggi antitrust. Gli abbonati al “NFL Sunday Ticket” hanno accusato la lega, le sue squadre e i partner della rete di collaborare per vendere il pacchetto sportivo fuori dal mercato a un prezzo gonfiato e soffocare la concorrenza.

La NFL ha dichiarato in un comunicato che farà appello contro la decisione.

“Siamo delusi dalla decisione odierna della giuria nella causa collettiva della NFL presentata domenica”, ha affermato la NFL in una nota. “Faremo sicuramente appello contro questa decisione perché riteniamo che le accuse di class action in questo caso siano prive di merito e senza merito. Ringraziamo la giuria per il tempo e il servizio e per la guida e la supervisione del giudice Gutierrez durante tutto il processo.”

La NFL ha affermato che potrebbe vendere il pacchetto di visione con un’esenzione antitrust sulle trasmissioni, mentre i querelanti hanno affermato che l’esenzione copre solo la televisione via etere piuttosto che la pay TV, secondo l’Associated Press.

Le discussioni sono iniziate all’inizio di questo mese nel processo, che comprendeva la testimonianza del commissario della NFL Roger Goodell e del proprietario dei Dallas Cowboys Jerry Jones.

I querelanti hanno chiesto 7 miliardi di dollari di danni.

La denuncia originale era stata presentata per conto del bar Mucky Duck di San Francisco. L’anno scorso, un giudice distrettuale ha stabilito che il caso poteva procedere come un’azione legale collettiva intentata per conto di oltre 2,4 milioni di abbonati residenziali e 48.000 aziende che hanno acquistato il pacchetto dal 17 giugno 2011 al 7 febbraio 2023, secondo l’AP. .

Gli imputati nel caso includono la NFL, le sue squadre e i suoi partner di rete DirecTV, CBS, ESPN e Fox.

(Foto: Rich Graysle/Ikon Sportswire tramite Getty Images)