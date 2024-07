Il tuo futuro oroscopo, 21 luglio 2024

Apri questa immagine nella gallery: cancro.iStockFoto/Getty Images

Oroscopi se oggi è il tuo compleanno

Una luna piena nel giorno del tuo compleanno significa che ci sono sfide davanti a te e che hai la forza fisica, mentale ed emotiva per trasformare queste sfide a tuo vantaggio. Quest’anno non sarà sempre facile, ma sarà soddisfacente e proficuo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

Cerca di non preoccuparti di chi vince e chi perde nei prossimi giorni. Ci saranno opportunità per tutti di ottenere una parte del bottino e non dovrai lavorare duro per stare al passo. Come tutti i giochi, dovrebbe essere divertente.

Toro (21 aprile – 21 maggio):

I prossimi giorni saranno molto entusiasmanti, poiché i nuovi sviluppi a casa e al lavoro apriranno una nuova serie di possibilità, alcune delle quali non avresti mai pensato prima. Continua a pensare, continua a muoverti e, soprattutto, continua a credere in te stesso.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno):

Anche se la luna piena di oggi ti avverte che non puoi spendere i tuoi soldi come un matto, potresti avere difficoltà a mantenerli. Ci sono così tante cose lucenti e luminose che devi avere. Assicurati che il suo valore di rivendita sia corretto!

Cancro (22 giugno – 23 luglio):

Nei prossimi giorni i critici cercheranno di sostenere che non hai ottenuto il successo che dovresti avere nei tuoi sforzi, ma si sbagliano. Hai realizzato molto nelle ultime settimane e non hai ancora finito.

Leone (24 luglio – 23 agosto):

Domani il Sole si sposterà nel tuo segno e inizierà un nuovo anno solare. Inizia a modo tuo andando avanti con un progetto creativo che non tutti pensano sia una buona idea. Ci credi e questo è tutto ciò che conta

Vergine (24 agosto – 23 settembre):

Se la persona amata ti dice che ha bisogno di stare un po’ da sola durante la prima parte della settimana, non ostacolarla. Non sta cercando di allontanarsi da te, ha solo bisogno di un po’ di tempo e spazio per raccogliere i suoi pensieri.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre):

Allontanati dalla tua vita per un’ora o due e valuta onestamente dove hai avuto successo e in cosa hai fallito. Nel complesso, sei in una posizione abbastanza buona ma puoi ancora trovare modi per migliorarla.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre):

Non c’è dubbio che le tue aspettative per te stesso siano molto alte, ma non cadere nella trappola di credere che tutti siano ambiziosi quanto te. Se alcune delle persone con cui lavori sembrano trattenerti, sostituiscile con colleghi di migliore qualità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

Potresti pensare di dover apportare tagli finanziari per pareggiare i conti, ma i pianeti raccontano una storia diversa. Con il Sole che si muove a tuo favore questa settimana, puoi facilmente trovare modi per aumentare il tuo reddito e aggiungere di più alla tua ricchezza anziché diminuirla.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):

Se l’attuale luna piena fa emergere il lato cauto della tua natura, probabilmente non è una cosa così negativa. Lo spostamento del Sole nella zona di ricchezza del tuo grafico questa settimana porterà opportunità di natura commerciale, ma dovrai adeguare i tuoi investimenti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

Ciò che accadrà nei prossimi giorni ti sorprenderà e ti farà domandare come hai potuto essere così miope da non vedere cosa stava arrivando nella tua direzione da oltre l’orizzonte. Una volta superato lo shock, è necessario agire rapidamente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

Potresti essere tentato di dire a un amico o a un familiare ciò che vuole sentire nei prossimi giorni, ma sarebbe un errore enorme. Una dose di dura realtà è l’unica cosa che potrebbe farlo uscire dal coma e farlo muovere di nuovo.

