Il tuo oroscopo di lunedì 8 luglio 2024

Allerta Luna

Non ci sono restrizioni sugli acquisti o sulle decisioni importanti fino alle 23:00 PT. La Luna è in Leone.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

È un ottimo giorno per pianificare una vacanza o uscite sociali, compresi eventi sportivi. È anche un’ottima giornata per pensare agli investimenti finanziari. Allo stesso tempo, saranno attrattive le arti, il mondo dello spettacolo e le attività ricreative con i bambini. Sei ottimista oggi!

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La tua casa, la famiglia e la vita privata sono il tuo obiettivo principale. In effetti, potresti voler rinnovare il posto e fare alcune riparazioni domestiche. Amerai i progetti di ristrutturazione. Hai la possibilità di intrattenere a casa o goderti momenti tranquilli.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Oggi sei mentalmente attivo! Inoltre, sei entusiasta e aperto a grandi idee. Ciò è in parte dovuto al fatto che la tua mente è acuta, chiara e vigile e ti consente di vedere il quadro generale. È un buon giorno per le trattative commerciali e le discussioni contrattuali, nonché per occuparsi della legge.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Stai pensando di prendere alcune importanti decisioni finanziarie o magari di acquistare qualcosa di grosso? Fidati delle tue idee per fare soldi perché potresti trovare modi per migliorare il tuo reddito o il tuo patrimonio. Puoi anche attirare denaro verso di te in questo momento. Ka-ching!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Mercurio nel tuo segno sta ballando con il fortunato Giove. Ciò aumenta il tuo ottimismo e ti rende amichevole ed entusiasta nel comunicare con gli altri. Ecco perché il tuo rapporto con i tuoi amici, nonché con i gruppi e le organizzazioni sarà positivo. Altri potrebbero rimanere colpiti dalle tue grandi idee!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Hai una mente eccellente e discriminante e oggi è un grande giorno per la ricerca. In effetti, ti divertirai ad espandere il tuo mondo, apprendere nuovi dati e trovare soluzioni a problemi o risposte a domande. Tuttavia, questo è anche un momento popolare per te! Viaggiare con gli amici ti attirerà.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questo è un ottimo giorno per parlare con gli altri e parlare con gli altri è ciò che sai fare meglio! Puoi reclutare altri per unirsi a una causa o organizzazione. Potresti avere intenzione di viaggiare con qualcuno. Questo è un ottimo giorno per discutere di questioni legali e di qualsiasi cosa relativa alla medicina, all’editoria, all’istruzione e ai media.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I capi, i genitori e le persone autorevoli rimarranno colpiti da ciò che hai da dire oggi, in parte perché stai pensando in grande. Le tue idee visionarie impressioneranno alcuni. Sii chiaro su ciò che desideri, soprattutto nelle trattative commerciali. Sei pienamente consapevole dei valori e delle esigenze del gruppo in questo momento.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questo è il giorno perfetto per fare progetti di viaggio o di studio. Fai qualsiasi cosa che espanda la tua esperienza del mondo. Le discussioni legali andranno bene. Anche le discussioni sull’editoria e sui media possono impressionare un partner o un amico intimo. Fai qualcosa di diverso oggi per qualche avventura.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Le discussioni finanziarie, in particolare su come dividere o condividere qualcosa, oggi saranno a tuo favore. Ad esempio, è un buon giorno per discutere di eredità o di come condividere le responsabilità. Anche le trattative sui budget e sullo stanziamento delle risorse di sostegno andranno bene.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Divertiti a interagire con amici e membri del pubblico oggi perché le persone saranno attratte dal tuo entusiasmo positivo. Sei pieno di grandi idee, soprattutto quelle legate ai bambini, all’arte, al mondo dello spettacolo e allo sport. Potresti anche trovare qualcun altro con lo stesso entusiasmo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Ti senti meglio e più positivo riguardo alla tua salute, in parte grazie al tuo entusiasmo personale! Questa energia positiva ti aiuterà nel tuo lavoro. Ti aiuterà anche nelle discussioni con i membri della famiglia o nelle trattative su miglioramenti immobiliari e domestici. Una fantastica giornata di divertimento a casa! Le persone ti sosterranno oggi.

Se il tuo compleanno è oggi

L’attrice Maya Hawke (1998) condivide il tuo stesso compleanno. Hai una forte volontà, che ti rende determinato. Ti dedicherai a una causa importante con piena concentrazione ed energia. Quest’anno porta cambiamenti entusiasmanti e una maggiore libertà personale. Sbarazzati di tutto ciò che ostacola il tuo progresso e la tua crescita. Cerca nuove opportunità e preparati ad agire rapidamente.