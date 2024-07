Il tuo oroscopo quotidiano, 22 luglio 2024

Apri questa immagine nella gallery: cancro.iStockFoto/Getty Images

Oroscopi se oggi è il tuo compleanno

Se quest’anno ti ritrovi a esitare tra ambizioni contrastanti, scegli l’ambizione che avvantaggia anche gli altri e te stesso. Non importa quanto salirai in alto e non importa quanti soldi potresti guadagnare, aiutare gli altri ti porterà la massima felicità.

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

Oggi il Sole si sposta nell’area più dinamica della tua carta, e se prima non eri attivo ed energico, lo sarai sicuramente adesso. Dimentica le recenti delusioni e pensa e agisci come se non potessi perdere e non perderai!

Toro (21 aprile – 21 maggio):

Ciò che accadrà dopo potrebbe sembrare una grave battuta d’arresto, ma anche se lo fosse, trarrai beneficio dal fare un passo indietro e guardare ciò che sta accadendo nella tua vita in modo più ampio. La verità è che ultimamente sei stato molto vicino ai tuoi problemi.

Gemelli (22 maggio – 21 giugno):

Maggiore è lo stress che hai subito nelle ultime settimane, più ne trarrai beneficio ora mentre il Sole si sposta in una delle aree più positive della tua carta. Esci il più possibile, perché le nuove amicizie porteranno nuove opportunità.

Cancro (22 giugno – 23 luglio):

Con il Sole che lascia il tuo segno oggi, sarà utile guardare indietro alle ultime settimane e valutare cosa è andato bene e cosa è andato storto. Non c’è dubbio che hai fatto grandi passi avanti e puoi essere orgoglioso di te stesso.

Leone (24 luglio – 23 agosto):

Oggi inizia per te un nuovo anno solare, quindi liberati di tutte le delusioni e guarda al futuro con felicità e speranza. Perché dispiacerti per i tuoi fallimenti quando l’universo ti promette che ciò che verrà dopo sarà davvero sorprendente?

Vergine (24 agosto – 23 settembre):

Oggi potresti sentirti un po’ rassegnato e poco propenso a partecipare alle attività sociali, ma questo non è un male. Il tuo obiettivo principale nelle prossime settimane dovrebbe essere quello di guardare profondamente dentro te stesso e affrontare non solo le tue paure ma anche le tue motivazioni.

Bilancia (24 settembre – 23 ottobre):

Dovresti ormai sapere che cercare di imporre le tue convinzioni agli altri non funzionerà, quindi dimentica di cercare di guadagnare la fiducia degli scettici e socializza solo con coloro che condividono la tua visione della vita. Hai bisogno di amici più che di follower.

Scorpione (24 ottobre – 22 novembre):

Il Sole si sposta nella tua zona di carriera nel tuo grafico oggi e sentirai quasi immediatamente un forte desiderio di elaborare un piano che possa aiutarti a salire rapidamente la scala della carriera. Assicurati che il piano sia basato sulla realtà e non solo sui sogni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

Viaggiando oggi, scoprirai qualcosa che ti ricorderà che non è mai una buona idea guardare la vita come se tutto rimanesse uguale. Ci sono alcune gravi interruzioni all’orizzonte ed è tua responsabilità essere preparato ad affrontarle.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):

Nelle prossime settimane incontrerai una serie di possibilità interessanti e attraenti, ma devi considerarle in dettaglio prima di dedicare loro tempo, energia e denaro. Chi potrebbe trarne maggiori benefici, tu o i tuoi potenziali partner?

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

La transizione del Sole nel tuo segno opposto segna il punto medio dell’anno solare. Prenditi del tempo dalla tua fitta agenda per guardare indietro agli ultimi sei mesi e valutare sia gli aspetti positivi che quelli negativi, quindi rimetterti nella mischia e iniziare a vincere di nuovo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

Non lasciarti disturbare se ti viene chiesto di passare in secondo piano davanti a qualcuno le cui capacità sono chiaramente a un livello inferiore alle tue. Quando incasinano le cose – e lo faranno – chi detiene il potere si rivolgerà a te per rimettere le cose a posto.

