Il valore delle case di San Francisco sta crollando poiché gli acquirenti devono aspettare decenni per trasferirsi

Una casa con tre camere da letto e due bagni costruita nel 1924 in un elegante quartiere di San Francisco ha visto il suo valore diminuire dopo che la proprietà recentemente quotata in borsa ha registrato un grande guadagno.

Casa unifamiliare situata sulla North View Court a Russian Hill È sul mercato per $ 488.000 su Zillow due settimane fa. Sembra un affare considerando che le altre case nel vicolo cieco hanno un valore di oltre 1 milione di dollari, ciascuna delle quali si avvicina ai 3 milioni di dollari. Ma tutti gli acquirenti dovranno aspettare decenni prima di trasferirsi effettivamente perché lì vive un inquilino che paga solo 416,67 dollari di affitto mensile e non andrà da nessuna parte per un po’. “L’attuale contratto di locazione sembra dare agli inquilini forti limiti sull’importo dell’affitto a lungo termine, un metodo non convenzionale di pagamento dell’affitto e potenziali diritti di occupazione fino al 2053”, afferma l’elenco di Zillow. “Questa vendita è così com’è e il venditore si riserva il diritto di rifiutare, contrastare e/o accettare qualsiasi offerta. Il venditore e l’agente di quotazione non garantiscono l’accesso alla casa e consigliano vivamente agli acquirenti di rivedere il pacchetto informativo/aggiunte del venditore e di consultare con il loro avvocato proprietario/inquilino a San Francisco prima di fare l’offerta. L’elenco aggiunge che il precedente proprietario della casa aveva più di 100 anni ed è morto per cause naturali in casa. Nonostante il “fascino delicato” della casa e il design edoardiano, il suo prezzo di listino di $ 488.000 è ben inferiore al prezzo Zillow di $ 526.500.apprezzamento“Secondo i dati, è crollato drasticamente rispetto al suo valore di 1,5 milioni di dollari solo il mese scorso New York PostCiò rappresenta un calo di oltre il 60%. READ La Royal Mail britannica è stata acquistata dal miliardario ceco Daniil Kretinski per 4,6 miliardi di dollari La casa ha comunque attirato una lunga fila di potenziali acquirenti la settimana scorsa, Reportage della TV locale Egli ha detto. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l’annuncio pubblicizza la casa come “un’eccellente opportunità di investimento solo per l’acquirente giusto”. Lo ha detto Douglas Lee, agente immobiliare di Compass Los Angeles Times Che la casa rappresenta un’opportunità per “tenere il terreno” o rimandare l’uso dell’immobile per un lungo periodo. “Ti siedi e aspetti finché l’inquilino muore, se ne va o il contratto di locazione scade”, ha detto. volte. “Una volta che ciò accade, ti rendi conto di molto del tuo potenziale. Questo è davvero un buon acquisto per le persone che gestiscono fondi fiduciari. Se lo compri per tuo figlio che ha 0 o 1 anno, entro i 18 anni, saprai che questa cosa funzionerà.” essere attivo e funzionante.” Le proprietà relativamente economiche contrastano con il mercato immobiliare complessivo, che è diventato sempre più inaccessibile, soprattutto in luoghi come la California. A livello nazionale, i prezzi di vendita delle case esistenti sono balzati a un nuovo record a maggio, nonostante l’aumento dell’offerta. Inoltre, Zillow afferma che gli acquirenti ora devono versare quasi il 35%, ovvero circa $ 128.000, per una casa tipica. Nel frattempo, secondo il rapporto annuale, gli alti prezzi delle case hanno un “effetto feudale” sulla California, dove le politiche che limitano l’espansione urbana hanno fatto aumentare il valore dei terreni. Demografia dell’accessibilità economica degli alloggi a livello internazionale Il rapporto è stato preparato dalla Chapman University in California e dal Frontier Center for Public Policy in Canada.

Iscriviti alla newsletter Fortune Next to Lead per ottenere strategie settimanali su come raggiungere l’ufficio all’angolo. Registrati gratuitamente prima del lancio, previsto per il 24 giugno 2024.