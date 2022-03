Il viaggio nella città sommersa è stato annunciato come un’imminente espansione di Hearthstone

▲ Prendi la tua muta da nuoto e snorkeling, stiamo andando a fare una nuotata. Immagini tramite Blizzard

Poco dopo aver festeggiato il suo ottavo compleanno, Hearthstone di Blizzard Entertainment porta i giocatori dove non sono mai andati prima in un gioco di carte collezionabili… sotto il mare.

Giovedì mattina, la società ha annunciato il nome e il tema della sua prima espansione di carte per il 2022, Journey to Sunken City, il cui lancio è previsto per il 12 aprile.

Ambientato nella città sottomarina di Zain Al-Azhari, i giocatori si uniranno a un gruppo di esploratori per vedere cosa i Naga e gli altri abitanti delle profondità hanno da offrire al mondo.

Il mazzo di 135 carte introdurrà due nuove parole chiave e un genere dipendente familiare a coloro che hanno giocato al titolo di World of Warcraft nel corso degli anni.

▲ Incontra un nuovo set di personaggi.

La prima parola chiave inserita nel gruppo è Colossal che è stata descritta dal team di sviluppo come segue:

“L’oceano profondo ospita molti mostri enormi diversi da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima. Queste creature giganti sono troppo grandi per stare in una singola carta! I servitori con la parola chiave Colossale sono dotati di accessori aggiuntivi che si sinergizzano con il loro corpo principale in modi potenti. Questi sono chiamati attaccamenti al corpo principale. , anche se Colossal non si gioca a mano”.

Sono state rivelate due leggendarie carte Colossal insieme al nome dell’espansione:

Un’altra parola chiave introdotta è Dredge, che aiuta a risolvere un problema che affligge i giocatori di Hearthstone da quasi un decennio e che è costato milioni di giochi.

Non odi quando è l’unica carta di cui hai bisogno in fondo al tuo mazzo? Non più! Dredge è una nuova parola chiave che ti consente di guardare le ultime tre carte del tuo mazzo e sceglierne una per far apparire una bolla in cima. Puoi combinare queste carte Dragare con le nuove carte Azsharan che inviano una potente carta “Sonken” in fondo al tuo mazzo. Che si tratti di tesori sommersi, un nuovo fantastico Leggendario o un incantesimo infuocato appena tempestivo, il Dredge può aiutarti a ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno.”

Il tipo più recente di servitori in arrivo nel gioco è il magico e talvolta cattivo Naga. I Naga, guidati dalla regina Azshara e dai governanti degli abissi, ricompenseranno i giocatori il cui mazzo contiene una serie di incantesimi.

“L’Avenger Naga, distrutto e maledetto per sempre dalla loro sete di potere, è una nuova specie dipendente che arriva con questa espansione e diventa un’aggiunta permanente a Hearthstone. O incantesimi di più quando il Naga è nelle tue mani.”

Sempre più carte verranno rivelate nelle prossime settimane prima del lancio dell’espansione il 12 aprile.