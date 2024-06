Il vicepresidente esecutivo dei Chicago Bulls, Arturas Karnišovas, fa il primo passo nei cambiamenti offseason – NBC Sports Chicago

Inserito dall’agente delle assicurazioni nazionali Jeff Vukovich

Artūras Karnišovas aveva promesso una svolta in questa stagione dopo aver ammesso a metà aprile, dopo la seconda stagione consecutiva senza playoff dei Chicago Bulls, che “questo gruppo non ha funzionato”.

E quando scambi un giocatore con Alex Caruso come componente fondamentale della cultura che Karnišovas ha detto di voler costruire a Chicago, significa che Karnišovas è seriamente intenzionato a fare il cambiamento.

La domanda, ovviamente, è: cosa succederà dopo? I Bulls vedono buttare i loro soldi al loro due volte capitano difensivo che ha significativamente migliorato il suo tiro da 3 punti per un dinamico leader potenzialmente nove anni più giovane di lui come l’unica mossa per mantenere i Bulls competitivi?

Oppure sono in arrivo altri traslochi e restyling più importanti? Fonti della lega hanno confermato che i Bulls rimangono attivi su diversi fronti commerciali incentrati su Zach LaVine, tra cui Utah Jazz e Philadelphia 76ers. Questo passo indietro spinge DeMar DeRozan a considerare il libero arbitrio senza restrizioni in modo più aggressivo?

Come transazione autonoma in questa offseason, la mossa non è eccezionale a prima vista. Se verranno compiuti ulteriori passi, forse potranno essere considerati in un contesto più completo. Questo è il primo accordo di Karnišovas che prevede che i giocatori cambino squadra dall’agosto 2021.

Almeno tre cose sono chiare: con l’aggiunta di Giddey, i Bulls non sono completamente venduti al ritorno di Lonzo Ball. Peter Patton, il noto allenatore di tiro che ricopre il ruolo di direttore dello sviluppo dei giocatori dei Bulls, ha un importante progetto tra le mani con Giede, un tiratore da tre punti con il 31% di carriera che i Dallas Mavericks hanno lasciato in gran parte sguarnito nella loro vittoria al secondo turno. Tuono.

E oh amico, ai fan dei Bulls mancherà Caruso, e giustamente.

Caruso ritorna nella franchigia che gli ha dato la sua prima opportunità come free agent non scelto con gli Oklahoma City Blue della G League, allenati dall’allora attuale allenatore dei Thunder e allenatore dell’anno NBA Mark Daigneault. Deve giocarsi il campionato.

Giddey, che compirà 22 anni a ottobre, verrà a Chicago per ottenere teoricamente lo stesso programma di Coby White e Ayo Dosunmu nella zona di difesa del futuro, a seconda di come andranno le situazioni di LaVine e Ball.

Il bianco ha giocato egregiamente la scorsa stagione diventando finalista per il premio Most Improved Player. Sebbene giocasse bene con la palla, spesso era più pericoloso senza palla nelle situazioni di cattura e tiro. Mentre White ha mostrato un miglioramento significativo nell’organizzazione del campo, ai Bulls è mancato un vero generale dal primo infortunio di Ball.

Può essere uno Jedi e ha anche le dimensioni e la lunghezza. Non è affatto vicino al livello della palla come difensore o tiratore, ed è qui che deve entrare in gioco l’etica del lavoro di Paton e dei Jedi. Ricorda: Paul ha completamente rinnovato il suo tiro per diventare un tiratore da tre punti d’élite.

A 6 piedi-8, Geddy è un buon rimbalzista con una forte visione del campo. La sua capacità di passaggio può essere sublime. Il vicepresidente esecutivo e direttore generale dei Thunder Sam Presti, generalmente considerato uno dei migliori dirigenti del campionato, ha scelto Giddey con la sesta scelta assoluta nel 2021 ed è ancora in cima. L’ascesa e il tasso di utilizzo di Shai Gilgeous-Alexander hanno annullato alcuni dei punti di forza dei Jedi.

Ma Giddey non è solo un gioco di tiro da tre punti incoerente; A volte può essere titubante. Se a questo aggiungi la sua incapacità di raggiungere la linea di porta molto spesso con solo 1,7 tentativi in ​​carriera a partita, ha spazio per crescere.

Come Caruso, anche Guede avrà bisogno di un prolungamento oltre la stagione 2024-25. Dato il suo stipendio di 8,3 milioni di dollari, ha diritto a firmare un’estensione del contratto da rookie fino alla serata di apertura della prossima stagione, altrimenti sarà un agente libero limitato nel 2025.

Il fatto che i Bulls abbiano avviato il cronometro del contratto così velocemente quando hanno finalmente deciso di separarsi da Caruso, e di non ottenere alcuna scelta aggiunta all’accordo da una franchigia in cui sta nuotando, fa alzare le sopracciglia.

I Bulls hanno rifiutato un interesse significativo per Caruso nelle ultime due date di scambio, in particolare da parte dei Golden State Warriors, perché volevano correre ai playoff. Quelli fallirono.

Se questo commercio sia stato un successo o un fallimento potrebbe richiedere un contesto più ampio per essere pienamente giudicato. Ma è l’inizio di un cambiamento, anche a costo di perdere un favorito dai tifosi e un giocatore che merita credito a Chicago per quello che ha fatto.

