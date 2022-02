Il vicepresidente Kamala Harris ha intervistato i finalisti della Corte Suprema, ha affermato un funzionario della Casa Bianca

La notizia del coinvolgimento di Harris, riportata per la prima volta sulla CNN, fornisce una breve panoramica del ruolo del vicepresidente in questo processo. In un annuncio della Casa Bianca venerdì, Biden si è detto “fortunato” ad aver ricevuto il consiglio di Harris.

Biden ha intervistato Jackson il 14 febbraio, secondo quanto riportato dalla CNN venerdì.

Un funzionario della Casa Bianca ha rifiutato di dire se ha parlato con ogni concorrente prima o dopo Harris Fiden.

Questo livello di coinvolgimento del Vice Presidente non è raro. Prima della vicepresidenza di Biden sotto l’ex presidente Barack Obama, ha incontrato Elena Gagan, la seconda candidata alla Corte Suprema di Obama, prima dell’intervista. Dopo essere stata intervistata da Obama, Biden ha telefonato a Sonia Sotomayor, la prima candidata alla Corte Suprema di Obama, secondo la sua stessa testimonianza.

Harris ha fatto parte del processo di approvazione quest’anno e, prima e dopo l’annuncio di Jackson, ha chiamato i senatori statunitensi su entrambi i lati della navata per discutere del candidato, secondo i funzionari.

Il senatore democratico dell’Illinois Dick Durbin, presidente della commissione giudiziaria del Senato, ha detto domenica allo Stato dell’Unione della CNN che il pannello ha iniziato i passi successivi.

Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer incontrerà Jackson mercoledì mattina, ha annunciato domenica il suo ufficio. Jackson incontrerà i senatori questa settimana prima della sua udienza di conferma.

Durbin ha detto a Dana Bosch della CNN: “Abbiamo preparato un tradizionale questionario della commissione giudiziaria del Senato, che sarà inviato alla Casa Bianca e attende la loro risposta. Ci auguriamo che ciò avvenga presto. Daremo quindi ai membri della commissione e ad altri senatori l’opportunità di incontrare il candidato .

Alla domanda se credeva che Jackson potesse ottenere un sostegno bipartisan, Durbin ha detto: “Voglio essere così”.

“Sono stato avvicinato a molti repubblicani… per essere di mentalità aperta, per incontrarlo, per fare domande difficili, per chiedere cose, per chiedere cose che diamo loro. Andremo al processo regolare qui, ” Egli ha detto. “Ma dovrebbe essere bipartisan, non solo per la Corte Suprema, ma a beneficio del Senato degli Stati Uniti”.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori miglioramenti.