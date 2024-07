Il video “Women’s World” di Katy Perry è stato criticato per il suo fascino sugli uomini

Alcuni fan si chiedono perché il nuovo video musicale di Katy Perry per “Woman’s World” sia progettato per attirare l’attenzione degli uomini.

Il video selvaggio ha diviso i fan fin dalla sua uscita giovedì, con alcuni che sostengono la visione esagerata di Perry, mentre altri hanno suggerito che sembrasse più concentrato nel soddisfare lo sguardo maschile piuttosto che riflettere il testo femminista della canzone.

Il video, lungo tre minuti, inizia con Perry che evoca il suo personaggio Rosie the Riveter mentre lavora in un cantiere edile. Ma la scena si interrompe rapidamente con Perry che urina nel bagno, versandosi “whisky for women” sul viso e sul petto, quindi togliendosi il giubbotto di sicurezza per rivelare un bikini con la bandiera americana. Un’altra inquadratura ravvicinata mostra il seno di Perry che si muove al rallentatore.

Katy Perry nel video musicale della sua canzone “Woman’s World”.

Katy Perry/YouTube



Dopo essere stata schiacciata da un’incudine in stile Wile-E-Coyote, Peri torna in vita indossando un bikini e scarpe ispirate ai robot che le richiedono di inserire un ugello del gas nella guancia per ricaricarsi. Poi ruba il telefono di una donna e una luce anulare, prende un elicottero e urla: “Sono Katy Perry”.

A quanto pare, Katy Kat urlava eccitata era proprio lì con lei. Uno degli utenti Scritto su X (ex Twitter)“Questo è il mondo di Katy Perry e sei fortunato a viverci.” Descrizione del percorso “Come canzone dell’anno”

Altri si sono rivolti ai social media per chiarire se il video dovesse essere o meno una parodia a causa della trama esagerata. Dopotutto, “Women’s World” è stato promosso come un inno all’emancipazione femminile, con testi del tipo: “È una sorella / È una madre / Apri gli occhi, guardati intorno e lo scoprirai, lo sai / È un mondo di donne e sei fortunato a viverci.”

Ventilatore singolo Commento“I testi della canzone che contengono immagini strane e le attuali questioni politiche che le donne devono affrontare mi fanno sentire cognitivamente dissonante, quindi dovrebbe essere satirico?” Su YouTube, un altro ha aggiunto: “Pensavo che la prima parte prima dell’incudine fosse sarcastica… ma poi ho capito che l’intera trama era per lo sguardo maschile e ci hanno messo ‘Women’s World’ solo per compiacerlo.”

Un commentatore di YouTube ha paragonato questo a qualcosa che potrebbero vedere in una strana serie di Superman, Ragazzi“È come qualcosa alla Vought Ragazzi “Dopo essere stati accusati di misoginia hanno deciso di dire ‘non ci considero femministe’”, hanno scritto “Questo video ha mancato il bersaglio per circa 10 anni”.

Un altro ha aggiunto: “È fantastica, non posso negarlo, ma onestamente, non aiuta davvero le donne in questo. Ho detto quello che ho detto.”

Anche la canzone stessa ha ricevuto critiche durante la settimana perché è stata co-scritta e in parte prodotta dal Dr. Luke, che Kesha aveva precedentemente accusato di violenza sessuale e abuso emotivo in una causa del 2014. La causa è stata respinta Nel 2016, la domanda riconvenzionale per diffamazione del Dr. Luke è stata successivamente risolta in via extragiudiziale). In risposta, L’utente X ha scritto“Come diavolo hai pensato che scrivere una canzone sull’emancipazione femminile con il Dr. Luke sarebbe stata una buona cosa?!”

Sembra che le reazioni alla canzone, siano esse positive o negative, siano state a favore di Perry. Il video ha già ricevuto più di tre milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore dalla sua prima pubblicazione. In effetti, alcune persone vedono già il potenziale per diventare una canzone di successo in futuro, con un utente di YouTube che scrive: “Questa canzone sarà un enorme successo tra cinque anni quando verrà riprodotta durante uno spot pubblicitario per i rasoi da donna”.