Il videomessaggio di Arnold Schwarzenegger esorta i russi ad affrontare la disinformazione del governo

“L’Ucraina non ha iniziato questa guerra. Non c’erano nazionalisti o nazisti”, ha detto. “Quelli al potere al Cremlino hanno iniziato questa guerra”.

“Le cose che accadono nel mondo ti sono nascoste, cose spaventose che devi sapere”, ha detto Schwarzenegger.

“So che il popolo russo non è a conoscenza di cose del genere, quindi esorto il popolo russo e i soldati russi in Ucraina a comprendere la propaganda e la disinformazione che ti viene raccontata. Per favore, aiutami a diffondere la verità”.

Ha fortemente criticato il governo russo per l’invasione, dicendo che “hanno mentito non solo ai suoi cittadini, ma anche ai suoi soldati” per le ragioni della guerra.

Schwarzenegger ha anche parlato con affetto delle sue esperienze di visita Russia Ha detto che la sua carriera cinematografica e il suo eroe d’infanzia è stato il sollevatore di pesi massimi russo e medaglia d’oro olimpica Yuri Vlasov. Schwarzenegger ha detto che aveva 14 anni quando ha incontrato per la prima volta Vlaso. Nonostante l’opposizione di suo padre, un austriaco che combatté per la Germania nazista durante la seconda guerra mondiale, la grazia della sua statua spinse un giovane Schwarzenegger a tenere la sua fotografia sopra il letto.

Schwarzenegger ha aggiunto un messaggio ai russi che protestano apertamente contro la guerra, che rappresenta una grande minaccia per la libertà personale.

“Il mondo ha visto il tuo coraggio. Sappiamo che hai sperimentato le conseguenze del tuo coraggio”, ha detto.

“Sei i miei nuovi eroi. Hai la forza di Yuri Petrovich Vlaso. Hai il vero cuore della Russia.”