Il volume della dApp Polygon supera i 100 milioni di dollari: questo aiuterà il prezzo di MATIC?

La dApp Polymarkets di Polygon ha generato oltre 100 milioni di dollari in volume e ha anche registrato un aumento dell’attività.

Diminuzione dei prezzi MATIC e crescita della rete.

Poligono [MATIC] L’ecosistema ha visto una quantità significativa di attività sulla sua rete. Uno dei motivi del successo di Polygon è la popolarità delle sue applicazioni decentralizzate.

I polimercati si dimostrano promettenti

Polymarket, un’app di scommesse basata su eventi, ha generato un volume di oltre 100 milioni di dollari con un’attività in aumento in modo significativo.

Un numero maggiore di utenti attratti da applicazioni decentralizzate popolari come Polymarket si traduce in un numero maggiore di utenti sulla rete Polygon in generale.

Storie di successo come Polymarket stanno attirando più sviluppatori per creare dApp su Polygon. Ciò può portare a un’ampia gamma di applicazioni costruite sulla piattaforma, arricchendo ulteriormente l’ecosistema Polygon.

Una maggiore adozione e attività di rete potrebbero avere un impatto positivo sul prezzo di MATIC, il token nativo di Polygon. Poiché sempre più utenti interagiscono con applicazioni decentralizzate, la domanda di MATIC per le tariffe del gas e altre funzioni potrebbe aumentare.

Come sta il MATIC?

Al momento in cui scrivo, MATIC viene scambiato a $ 0,5524 e il suo prezzo è diminuito dell’1,08% nelle ultime 24 ore. Dal 7 giugno il prezzo del MATIC è diminuito in modo significativo.

Durante questo periodo, il prezzo MATIC ha mostrato diversi minimi e massimi decrescenti, indicando una tendenza al ribasso.

Anche il Relative Strength Index (RSI) per il titolo MATIC è diminuito durante questo periodo, indicando che lo slancio rialzista attorno al titolo MATIC è diminuito.

Inoltre, il volume totale degli scambi delle azioni MATIC è diminuito del 30% nell’ultimo mese.

Tuttavia, il Chaikin Fund Flow (CMF) di MATIC è cresciuto in modo significativo, il che significa che i fondi che affluiscono in MATIC sono aumentati in modo significativo negli ultimi giorni.

Se il flusso di denaro continua ad aumentare, aumentano le possibilità di un’inversione di tendenza. Se MATIC riuscisse a testare e indebolire il livello di $ 0,5961, il prezzo potrebbe mirare a recuperare $ 0,7413 in futuro.

Il tuo portafoglio investimenti è green? Dai un’occhiata al calcolatore dei dividendi di MATIC

Per quanto riguarda i parametri on-chain, l’analisi dei dati di Santiment condotta da AMBCrypto ha rivelato che la crescita della rete è diminuita in modo significativo negli ultimi giorni, il che significa che i nuovi indirizzi hanno perso interesse.

Se questa tendenza continua, le possibilità di un’inversione dei prezzi MATIC potrebbero essere gravemente compromesse.