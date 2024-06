In Iran si svolge il ballottaggio per le elezioni presidenziali tra il riformista Pezeshkian e l’intransigente Jalili

Mentre sabato si continua a contare i voti per le elezioni presidenziali iraniane, l’unico candidato riformista, Masoud Pezeshkian, sta ottenendo una prestazione inaspettatamente forte. Il suo successore sarà Saeed Jalili, intransigente ed ex negoziatore sul nucleare.

I due si dirigono al ballottaggio per le elezioni presidenziali di venerdì per sostituire il defunto presidente intransigente Ibrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero a maggio.

Il portavoce elettorale Mohsen Eslami ha annunciato che sono stati espressi 24,5 milioni di voti, di cui Pezeshkian ha ricevuto 10,4 milioni e Jalili 9,4 milioni, ha riferito l’Associated Press. La legge iraniana prevede che il vincitore ottenga più del 50% del totale dei voti espressi. In caso contrario, i primi due candidati in gara avanzano al ballottaggio una settimana dopo.

È noto che Pezeshkian vuole far uscire l’Iran dall’isolamento dovuto alle sanzioni internazionali e migliorare le sue relazioni con l’Occidente.

Ciò lo ha reso la scelta più ovvia per Nima Sarangi, che lavora nel marketing.

“Ho deciso di votare per un futuro migliore per il nostro Paese”, ha detto a CBS News. “Forse [Pezeshkian and his team] “Possiamo lavorare insieme e risolvere i problemi con l’Occidente”.

Ciò include il tentativo di rilanciare l’accordo sul nucleare da cui l’ex presidente Donald Trump si è ritirato unilateralmente nel 2018.

Pezeshkian ha ricevuto il maggior numero di voti nonostante il leader supremo, l’Ayatollah Ali Khamenei, sia intervenuto all’inizio della settimana, affermando che le persone che chiedono migliori relazioni con l’Occidente non sono qualificate per guidare.

Ha detto: “Alcuni politici nel nostro paese credono di doversi sottomettere a questa o quella forza, ed è impossibile avanzare senza aderire a paesi e potenze famosi”. “Alcune persone la pensano in questo modo. Oppure pensano che tutte le strade per il progresso passino attraverso l’America. No. Queste persone non possono governare bene il paese.”

Anche gli iraniani che hanno votato per le riforme vogliono libertà più laiche, ma una parte conservatrice della popolazione si oppone fermamente a ciò.

Sana Hodaverdyan ha votato per un candidato che sostiene soprattutto uno Stato islamico severo.

“Voglio solo qualcuno che possa sostenere le mie convinzioni religiose e allo stesso tempo prendersi cura delle priorità industriali ed economiche”, ha detto.

Tutti gli iraniani concordano sul fatto che l’economia del paese è debole e la vita è dura. Ma non sono d’accordo sulla soluzione.

I conservatori ritengono che l’apertura all’Europa e all’America minacci di minare i valori islamici della rivoluzione. Si aggrappano alla convinzione della cosiddetta autosufficienza; È una politica in gran parte attuata in Iran con l’aiuto di alleati come Cina e Russia.

L’Iran è un paese diviso, guidato da un leader supremo i cui valori sono condivisi solo dai conservatori.

Prendiamo ad esempio la controversa questione dell’abbigliamento femminile. I fondamentalisti islamici indossano il chador completamente nero e un copricapo che impedisce la fuoriuscita dei capelli.

Questo punto di vista è completamente rifiutato dalle donne riformiste che coprono le braccia e le gambe nude con abiti occidentali e si coprono i capelli con un velo sciolto.

Nel 2022 sono scoppiate grandi rivolte di strada per protestare contro la morte di una giovane donna, Mahsa Amini, morta mentre era in custodia di polizia dopo essere stata arrestata per non aver indossato abiti islamici adeguati.

Nonostante le autorità abbiano represso violentemente le manifestazioni, molte donne hanno continuato a protestare rifiutandosi del tutto di indossare l’hijab, anche se rischiano di essere arrestate.

Sabato La votazione riflette la polarizzazione del primo turno La tragica divisione dell’Iran Chiunque vinca il ballottaggio presidenziale della prossima settimana dovrà affrontare una dura battaglia per formulare politiche accettabili per entrambe le parti.

