In un duro colpo per Netanyahu, la massima corte israeliana ha stabilito che gli ebrei ultra-ortodossi devono essere arruolati nell’esercito.

Gerusalemme

CNN

—



Martedì la Corte Suprema israeliana ha ordinato al governo di arruolare gli ebrei ultra-ortodossi nell’esercito, un duro colpo per il primo ministro Benjamin Netanyahu capace di smantellare la sua coalizione di governo.

La corte ha inoltre ordinato al governo di ritirare i finanziamenti da qualsiasi scuola religiosa o yeshivah per gli studenti che non rispettano le bozze degli avvisi.

“Il governo cerca di distinguere tra gli individui a livello di applicazione della legge in base alla loro appartenenza al gruppo”, ha affermato la corte nella sua sentenza. “Così facendo si è constatato che il governo ha gravemente danneggiato lo stato di diritto e il principio secondo cui tutti gli individui sono uguali davanti alla legge”.

Gli ebrei ultra-ortodossi (o Haredi) sono stati esentati dalla coscrizione nazionale sin dalla fondazione di Israele (anche i cittadini palestinesi di Israele sono esentati). Gli uomini ultra-ortodossi trascorrono gran parte della loro prima infanzia al di fuori della forza lavoro. , interamente dedicato allo studio della religione. Vedono le yeshivah come la base per la difesa del giudaismo, importanti per la difesa di Israele quanto l’esercito.

I partiti Haredi si oppongono fermamente ai tentativi di costringere i giovani ultraortodossi a prestare servizio militare. La debole coalizione di governo di Netanyahu si affida a due partiti Haredi – Giudaismo Torah Unito e Shas – per governare. Per settimane ha cercato di far passare al parlamento israeliano, la Knesset, una legislazione che esenterebbe gli uomini haredi dalla bozza.

La decisione arriva in un momento critico per un paese in guerra da quasi nove mesi e per un primo ministro il cui governo di estrema destra ha perso l’unità in tempo di guerra quando il leader dell’opposizione Benny Kantz ha lasciato il gabinetto di guerra di Netanyahu all’inizio di questo mese. Sebbene i leader militari israeliani abbiano denunciato pubblicamente la carenza di manodopera, la sentenza rende improbabile che un gran numero di uomini ultra-ortodossi si uniscano presto ai ranghi.

“La sentenza della Corte Suprema pone fine a 76 anni di disuguaglianza e discriminazione illegali”, ha dichiarato in una nota Eliot Shraga, capo del Movimento per la Qualità del Governo in Israele e principale attore del caso. “Non accetteremo più la situazione assurda di chi dona, contribuisce e rischia la vita al governo e non fa nulla”.

Il partito di Netanyahu, il Likud, ha affermato in una dichiarazione in reazione alla sentenza che la legge è “una vera soluzione al problema imposto” e “non una sentenza dell’Alta Corte”.

Aryeh Deri, capo del partito Shas, ha negato la sentenza.

“Anche qui, nello Stato ebraico, continueremo a proteggere i nostri preziosi combattenti che sacrificano la loro vita contro il nemico, coloro che imparano la Torah, preservano il nostro potere speciale e creano miracoli in battaglia”, ha detto. Sito di notizie Ynet. “Chiunque abbia tentato in passato di separare il popolo d’Israele dalla Torah ha fallito miseramente.”

Tuttavia, martedì Moshe Roth, membro della Knesset del partito Ebraismo Torah Unito, ha minimizzato la sentenza. “Praticamente non cambierà nulla”, ha detto Roth alla CNN. “Molti lo vedono come un rilassante muscolare.”

Sebbene le Forze di Difesa Israeliane (IDF) siano ora legalmente obbligate a reclutare reclute Haredi, i leader militari affermano di non essere disposti a farlo in massa. Gli uomini ultra-ortodossi, che già prestano servizio in un piccolo numero nell’esercito, hanno requisiti religiosi specifici, quindi di solito prestano servizio in unità speciali.

“Secondo i calcoli dei militari, l’anno scorso sono state arruolate 1.800 persone”, ha detto dopo la sentenza Gilad Malak, direttore del progetto Ultra-ortodossi in Israele presso l’Istituto per la democrazia israeliana. “L’Esercito dovrà apportare alcune modifiche per accoglierli. Secondo l’Esercito, l’Esercito potrebbe riceverne 4.800 l’anno prossimo.

“C’è una legge che la Corte Suprema ha immediatamente collegato alla coscrizione della comunità ultraortodossa, e si tratta del diritto consuetudinario”, ha aggiunto Malak. “Siamo in una situazione politica molto complicata per la coalizione (al potere), quella degli Haredim e di Netanyahu.”

Anche se la Corte Suprema ha ora stabilito che l’IDF deve arruolare uomini Haredi, i leader ultra-ortodossi continueranno a spingere per una legislazione che garantisca loro l’immunità legale.

“Siamo pragmatici quando si tratta di queste questioni, e lasciare la coalizione non cambia la verità”, ha detto Roth.

È probabile che la sentenza aumenti le tensioni all’interno del governo Netanyahu e tra i suoi leader politici e militari. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha criticato pubblicamente la mossa di Netanyahu di esentare gli ebrei Haredi. E il capo di stato maggiore dell’IDF, Herzei Halevi, si è espresso apertamente sulla necessità di sviluppare uomini Haredi.

“Ogni battaglione che istituiremo, un battaglione ultra-ortodosso, riduce la necessità di molte migliaia di riservisti grazie alla coscrizione”, ha detto all’inizio di questo mese. “Vogliamo ampliare il più possibile la piattaforma. Posso dirvi che tra coloro che vengono ad arruolarsi c’è un’opportunità di cambiamento nella comunità ultraortodossa”.

Questa non è la prima volta che la Corte Suprema annulla l’esenzione Haredi. Nel 1998, la corte ha dichiarato al governo che consentire agli haredim di sfuggire alla coscrizione violava i principi di pari protezione. Nel corso dei decenni, i successivi governi e Knesset hanno cercato di risolvere la questione, solo per vedere i loro sforzi ripetutamente dichiarati illegali dai tribunali.

In un sondaggio di febbraio condotto dall’Israel Democracy Institute, il 64% degli intervistati israeliani e il 70% degli ebrei israeliani hanno affermato che l’esenzione Haredi “dovrebbe essere modificata”. I sondaggisti hanno parlato con gli anziani israeliani: 600 in ebraico e 150 in arabo.