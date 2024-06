In una telefonata tra il Primo Ministro Modi e il Team India, un ringraziamento speciale a Rahul Dravid

Il Primo Ministro ha ringraziato l’allenatore Rahul Dravid per il suo contributo al cricket indiano.

Il primo ministro Narendra Modi ha parlato oggi al telefono con la squadra indiana di cricket per congratularsi con i giocatori per la vittoria della Coppa del Mondo T20 contro il Sudafrica, hanno detto i funzionari.

Il primo ministro Modi si è congratulato con Rohit Sharma per la sua “leadership fantastica” e ha elogiato Virat Kohli per la sua prestazione in finale.

Sia Virat Kohli che Rohit Sharma hanno annunciato ieri il loro ritiro dal torneo T20I. Mentre Kohli ha annunciato il suo ritiro pochi minuti dopo la vittoria, il capitano della squadra indiana Rohit Sharma lo ha annunciato nella conferenza stampa ufficiale dopo la partita.

Il Primo Ministro ha ringraziato l’allenatore Rahul Dravid – il cui periodo di due anni e mezzo come allenatore dell’India è giunto al termine – per il suo contributo al cricket indiano.

Il primo ministro Modi ha anche elogiato Hardik Pandya per il suo passaggio finale e Suryakumar Yadav per la sua brillante presa sulla linea di confine per espellere David Miller.

In un videomessaggio, ieri il primo ministro Modi ha affermato che la squadra ha vinto la Coppa del Mondo e ha anche conquistato “il cuore di milioni di indiani”. Non perdere una sola partita non è un risultato da poco, ha detto.

“Campioni! La nostra squadra porta a casa la Coppa del mondo di cricket T20 con stile! Siamo orgogliosi della squadra indiana di cricket”, ha pubblicato il Primo Ministro Modi su X, precedentemente noto come Twitter.

Ieri sera, il paese ha assistito a grandi festeggiamenti dopo la vittoria del Team India nella Coppa del Mondo T20, mentre i tifosi si riversavano nelle strade tenendo in mano la bandiera tricolore.

I social media sono stati inondati di messaggi di congratulazioni e foto di scene celebrative mentre l’India ha battuto il Sudafrica per sette punti nella finale della Coppa del Mondo T20 del 2024 a Kensington Oval, Barbados, vincendo il titolo ICC dopo 11 anni.