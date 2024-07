Incendio in Francia: presunto incendio doloso a Nizza uccide 7 persone, compresi bambini

Sette persone, tra cui tre bambini e un’adolescente, sono morte in un incendio scoppiato giovedì mattina a Nizza, nel sud della Francia.

Il procuratore locale ha detto che le autorità stanno indagando sull’incendio come possibile incendio doloso.

Secondo quanto riferito, due membri della famiglia hanno tentato di scappare da una finestra: uno è morto e l’altro è in condizioni critiche.

Un uomo identificato come Iftahou ha detto al sito web Nice Met di essere arrivato sulla scena mentre il fuoco era ancora acceso e di aver realizzato che non c’era speranza per quelli all’interno.