Inchiesta su Boeing dopo il “giro olandese”

Fonte immagine, Immagini Getty

autore, Natalie Sherman

Ruolo, notizie della BBC

14 giugno 2024, 18:02 GMT Aggiornato 1 ora fa

Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno indagando dopo un incidente in cui un Boeing 737 Max 8 della Southwest Airlines ha oscillato da un lato all’altro mentre era in aria, in un movimento potenzialmente pericoloso noto come “rollio olandese”.

È una delle due nuove indagini che coinvolgono aerei Boeing che la FAA ha recentemente confermato.

L’agenzia è stata coinvolta anche dopo che Boeing ha riferito di essere a conoscenza di documenti potenzialmente contraffatti utilizzati per certificare il titanio utilizzato nei suoi aerei.

Questi problemi sono emersi in un momento in cui la situazione della sicurezza aerea della Boeing è sotto attento esame.

Boeing ha rivolto domande sul volo Southwest alla compagnia aerea, che ha affermato di collaborare all’indagine.

Boeing ha affermato che il problema relativo al titanio riguardava “l’intero settore” e riguardava le spedizioni di un gruppo limitato di fornitori.

Ha detto che i test condotti finora indicano che è stata utilizzata la lega corretta, nonostante la documentazione errata.

Ha affermato di aver ottenuto il metallo separatamente dal suo fornitore e ritiene che un piccolo numero di parti siano state interessate.

“Per garantire la conformità, rimuoviamo tutte le parti interessate dagli aeromobili prima della consegna. La nostra analisi mostra che la flotta in servizio può continuare a volare in sicurezza”, ha affermato la società.

Il New York Times, che è stato il primo a segnalare questo problema, ha affermato che un fornitore della Spirit Aerosystems, che produce componenti per Boeing e per il produttore europeo di aerei Airbus, ha iniziato a esaminare il problema dopo aver notato dei buchi causati dalla corrosione. READ Tesla sta cercando di rilanciare l’accordo di pagamento di 47 miliardi di dollari di Musk attraverso il voto di un nuovo azionista

Spirit, che aveva allertato entrambi i produttori del problema all’inizio di quest’anno, ha affermato che sono stati eseguiti più di 1.000 test sulle parti sospette, che sono state rimosse dalla produzione.

“Sono i documenti falsi, non il titanio”, ha detto il portavoce dell’azienda Joe Buccino. “Il problema è che abbiamo perso la tracciabilità”.

La Federal Aviation Administration ha affermato che Boeing ha emesso un bollettino affinché i fornitori siano allertati in caso di documenti falsi e che sta indagando sulla portata del problema.

Il cosiddetto Dutch roll, che secondo quanto riferito prende il nome dal movimento nella tecnica del kitesurf attribuito all’Olanda, si è verificato durante un volo del 25 maggio da Phoenix, in Arizona, a Oakland, in California.

La FAA ha detto che l’aereo ha ripreso il controllo e nessuno a bordo è rimasto ferito, ma l’aereo ha subito danni “significativi”.

Un’ispezione post-volo dell’aereo vecchio di due anni ha rivelato ingenti danni all’unità che fornisce energia di riserva al timone.

“Il rollio olandese può essere fastidioso, ma il 737 mostra caratteristiche relativamente benigne. Il tempo trascorso dall’incidente e la mancanza di procedure di aeronavigabilità sulla flotta, suggeriscono che si tratta di un problema occasionale, non di un altro problema diffuso per Boeing,” ha detto Tim . Atkinson, un ex investigatore britannico sugli incidenti diventato consulente.

Gli attivisti per la sicurezza hanno lanciato l’allarme sulla qualità degli aerei recenti prodotti dalla Boeing.

L’incidente, che ha portato al distacco di un pannello da un aereo lo scorso gennaio, ha sollevato nuovamente preoccupazioni, scatenando azioni legali e aumentando la supervisione di Boeing. READ Presto saranno richieste le adesioni in sala da pranzo?

Boeing ha rallentato la produzione e il mese scorso ha presentato alla Federal Aviation Administration un piano d’azione volto a risolvere i problemi.