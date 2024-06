Incontra Lokiceratops, il cugino della rock star Triceratops

Nota dell’editore: Una versione di questa storia è apparsa nella newsletter scientifica della CNN Wonder Theory. Per riceverlo nella tua casella di posta, Iscriviti gratuitamente qui.





Circa 67 milioni di anni fa, due dinosauri si scontrarono nell’attuale Montana prima di essere sepolti insieme in un’unica tomba.

Non è chiaro quale dinosauro abbia vinto la battaglia. Sia il Triceratops horridus che il Tyrannosaurus rex morirono riportando cicatrici di battaglia.

Il fossile di Triceratops è apparso per la prima volta quando è stato eroso dalla roccia della formazione Hell Creek nel 2006. Poi è stato avvistato un fossile di T. rex annidato al suo interno.

Quando il paleontologo commerciale Mark Eatman Trovati fossili intrecciatiLa scoperta è stata come se qualcosa uscito dai film “Jurassic Park” prendesse vita.

“Dueling Dinosaurs” è stato esposto ad aprile al Museo di Scienze Naturali della Carolina del Nord a Raleigh.

Ora Eatman ha trovato di nuovo l’oro dei dinosauri.

Sergei Krasovsky / Museo dell’evoluzione L’illustrazione di un artista raffigura l’aspetto di Leuciceratops che 78 milioni di anni fa viveva nelle paludi dell’attuale Montana settentrionale.

Questo esemplare potrebbe essere la rock star dei dinosauri.

Dopo essere stato esposto per più di un anno al Museo dell’Evoluzione di Maribo, in Danimarca, un fossile di dinosauro con le corna è stato finalmente identificato come una specie precedentemente sconosciuta.

Lokiceratops rangiformis, che prende il nome in parte dal dio nordico del male, era un cugino di Triceratops e viveva in un ambiente paludoso insieme ad altre specie di dinosauri cornuti circa 78 milioni di anni fa.

Lokiceratops aveva un aspetto feroce e allegro che si addiceva a una testa di metallo che lo aiutava a difendere la Terra e ad attrarre i compagni: Teschio decorato con volant a forma di scudoHa corna sopra gli occhi e corna a forma di pagaia sul retro.

Quando gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams si lanciarono in un volo di prova della capsula Starliner della Boeing il 5 giugno, avrebbero dovuto tornare da una visita alla Stazione Spaziale Internazionale circa otto giorni dopo.

Ora, I due probabilmente punteranno alla rimonta A luglio, secondo l’agenzia spaziale.

La data di ritorno continua a cambiare mentre Boeing e la NASA lavorano per capire Sono sorti vari problemi Durante il primo volo con equipaggio del veicolo spaziale, come perdita di elio e guasto della propulsione.

Perché il modulo di servizio capsula, che ha avuto problemi, non tornerà più, ingegneri Fanno a gara per capire il più possibile Prima che la Starliner partisse.

M. Kornmesser/ESO L’illustrazione di un artista mostra un buco nero supermassiccio che si sveglia al centro di una galassia lontana. Il buco nero attira un disco di accrescimento di materiale mentre si nutre del gas che lo circonda, facendo brillare la galassia.

Gli astronomi stanno osservando a Il risveglio di un buco nero supermassiccio Per la prima volta nel mezzo di una galassia lontana.

La scoperta da parte del telescopio nel 2019 di un bagliore insolitamente luminoso ha inizialmente allertato gli scienziati che qualcosa di insolito stava accadendo nella galassia, situata a 300 milioni di anni luce di distanza.

Ora, il team internazionale ha una visione senza precedenti: il gigante addormentato prende vita e consuma tutta la materia cosmica possibile.

Allo stesso tempo, i ricercatori potrebbero averlo fatto Ha scoperto un tipo primitivo di buco nero Mentre riesaminano una teoria popolare del defunto fisico britannico Stephen Hawking alla ricerca di prove dirette e sfuggenti dell’esistenza di materia mancante in tutto l’universo.

Un fossile di 246 milioni di anni trovato in un luogo inaspettato rivela la natura di alcune delle antiche creature che popolavano il globo.

Il defunto paleontologo Robert Erwan Fordyce, professore emerito all’Università di Otago, scoprì per primo il fossile di Nothosaurus in Nuova Zelanda. Questa scoperta rappresenta un evento raro per un rettile marino scoperto nell’emisfero australe.

Questa straordinaria scoperta spinse i ricercatori a chiedersi come i rettili si spostassero da un lato della Terra, che all’epoca era dominato da un continente gigante chiamato Pangea, all’altro.

È probabile che i nothosauri, che Remano nell’acqua con gli artiI dinosauri nuotavano lungo tutto il perimetro della Pangea utilizzando l’Oceano Mondiale come autostrada costiera, ha affermato Benjamin Kerr, paleontologo del Museo dell’Evoluzione dell’Università di Uppsala in Svezia.

Martin Pernetti/AFP/Getty Images Le enormi statue di pietra, conosciute come moai nella lingua indigena Rapa Nui, emergono da una cresta del vulcano Rano Raraku sull’Isola di Pasqua nell’Oceano Pacifico al largo delle coste del Cile nel 2005.

La mappatura dei resti dei giardini rocciosi potrebbe aiutare i ricercatori a capire esattamente cosa accadde ai marinai polinesiani che originariamente abitavano l’Isola di Pasqua.

I ricercatori sono divisi in due campi mentre studiano la remota isola del Pacifico, conosciuta anche come Rapa Nui, che è costellata di centinaia di enormi teste di pietra chiamate moai.

Alcuni esperti sospettano che le risorse limitate abbiano portato a un catastrofico declino della popolazione. Altri credono che il gruppo isolato abbia vissuto un’esistenza sostenibile finché i coloni europei nel XVIII secolo non portarono la malattia sull’isola.

Una nuova ricerca che utilizza immagini satellitari e apprendimento automatico suggerisce che la popolazione dell’isola è molto più piccola e sedentaria e che gli isolani sono riusciti a sopravvivere nutrendosi di patate dolci e altre colture coltivate con… Antica tecnologia agricola.

Immergiti in questi risultati:

– Piace Voyager 1 esplora un territorio cosmico inesploratoLa sonda sta inviando preziosi dati scientifici per la prima volta da quando un problema tecnico al computer ha messo fuori uso la navicella spaziale sette mesi fa.

– Gli scienziati sì Scopri le microplastiche nel pene umanoIl che si aggiunge all’elenco crescente di potenziali problemi di salute legati alle piccole molecole.

– UN Una nave di 3.300 anni piena di centinaia di vasi intatti La scoperta di questo relitto sul fondo del Mar Mediterraneo è uno dei relitti più antichi mai ritrovati.

— Incontra il biologo marino colombiano Fernando Trujillo, che decenni fa si avventurò in Amazzonia con una missione: salvare. Misteriosi delfini di fiume rosa.

– Per anni gli astronomi hanno creduto che la Grande Macchia Rossa di Giove fosse stata osservata per la prima volta sul pianeta più di 350 anni fa. Una nuova analisi rivela osservazioni fatte nel 1665 Appartiene a qualcos’altro.

