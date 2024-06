Infine, l’Apple Watch ti manterrà a tuo agio

Quando ho preso il coronavirus, ero infelice, i miei polmoni erano danneggiati e sono rimasto a letto per giorni a causa di una terribile confusione mentale. Non ricordo molto di quel periodo. Tuttavia, ricordo di essermi svegliato con gli occhi annebbiati e frenetico alla notifica di Apple Watch. Mi è stato detto che non stavo facendo molti progressi con i miei anelli. Dovrei fare una camminata veloce per 27 minuti. “Puoi ancora farlo”, ha detto. No, non potevo.

Non è stata colpa mia se mi sono ammalato, ma il mio piano di 85 giorni è stato comunque infranto. Da allora, ho avuto brutti problemi alla tibia, emicrania e diversi voli di fondo che rendono difficile raggiungere i miei obiettivi di allenamento: tutti ottimi motivi per dare priorità al riposo o aggiungere una certa flessibilità extra al mio programma. Nonostante lo sapessi meglio, mi sentivo ancora deluso ogni volta che ascoltavo il mio corpo e davo priorità al comfort rispetto a una serie arbitraria.

Quindi, quando Apple ha annunciato che i giorni di riposo sono… Finalmente Quando sono arrivato a watchOS 11, ho quasi pianto di gioia. So di non essere l’unico. Le persone hanno davvero chiesto questa funzionalità, veramente lungo tempo.

Con watchOS 11, Apple introduce una serie di funzionalità che finalmente offrono spazio per riposare e recuperare. Ciò che mi entusiasma di più è la possibilità di mettere in pausa i cicli di attività E Possibilità di modificare gli obiettivi in ​​base al giorno della settimana.

Questo è atteso da tempo. Negli ultimi anni il resto del settore si è costantemente allontanato dai giochi per dirigersi verso la ripresa. E per una buona ragione.

Sebbene le linee possano essere motivanti, possono inavvertitamente insegnarti a ignorare i segnali del tuo corpo. Quando ero malato, ho chiesto al mio Apple Watch di riempirlo. Molti amici mi hanno detto nel corso degli anni che si sono tirati fuori dai letti dei malati solo per mantenere la serie di vittorie consecutive. Altri hanno affermato di aver abbassato i propri obiettivi ma di sentirsi in colpa per aver “imbrogliato”. Motivati: rompere la linea potrebbe farti sentire come se fossi caduto da cavallo. (Questo è palesemente falso, ma le linee hanno uno strano potere di dipendenza che a volte prevale sulla logica.) Ma l’obiettivo finale di un fitness tracker è aiutarti a migliorare la tua salute. mi sento come te Non posso Consolare a causa di una linea arbitraria è l’opposto di migliorare la propria salute.

Davvero, una funzionalità dell’Apple Watch che desideravo da molto tempo. Immagine: mela

Non solo, ma il comfort è in realtà uno dei requisiti di qualsiasi piano di fitness competente. I corridori che non includono i giorni di riposo nel loro piano di allenamento sono a rischio di infortuni. Se vuoi costruire muscoli, saltare il riposo è una pessima idea perché il riposo è il momento in cui costruisci nuovi muscoli. Non è un caso che gli atleti d’élite si rivolgano a tracker come Oura Ring o Whoop, che danno priorità al recupero e al sonno sopra ogni altra cosa.

Per questi motivi, mettere in pausa gli episodi è un'ottima idea. In watchOS 11 potrai mettere in pausa gli episodi per un giorno, una settimana, un mese o per qualsiasi periodo di tempo di cui hai bisogno senza influire sulla tua serie di episodi. Questo rimuove la sensazione di aver fallito. Ammette che forse quando sei in vacanza, va bene se vuoi uscire in piscina e stare con la famiglia invece di preoccuparti quando ti alleni. In effetti, puoi fare delle pause e farlo può aiutarti a rimanere motivato a lungo termine.

Allo stesso modo, adattare i tuoi obiettivi in ​​base al tuo programma rende più facile per i principianti attenersi a un piano reale. Se è più semplice rispettare il piano abbassando l’obiettivo di movimento nei giorni in cui vai in ufficio e aumentandolo nei fine settimana, perché non farlo? E anche se tecnicamente potevi farlo manualmente prima di watchOS 11, la sua automazione lo fa sembrare intenzionale. È un semplice cambiamento nella percezione, ma può cancellare dall’equazione qualsiasi senso di colpa irrazionale per l’imbroglio.

Apple non è la prima azienda a implementare questo tipo di funzionalità. Ma non è questo il punto. Quando provi a fare cose difficili e a migliorare la tua salute Lui è È difficile: aiuta molto quando ti viene data la grazia di essere imperfetto. Sarai imperfetto. Non è un problema Se Ti ammalerai o la vita spezzerà le tue battute. E' questione di quando. Quando ho interrotto la mia serie di vittorie più lunga fino ad oggi, è stato perché nella mia vita è successo qualcosa di traumatico. Dopo una giornata di brutti pianti, mi sono svegliato la mattina dopo con una linea spezzata. Sapevo che era banale nel grande schema delle cose. Tuttavia, mi sentivo come se fossi stato preso a calci mentre ero a terra. Mi ci sono voluti un paio di mesi per rimettermi in gioco.