Infine, le nuove cuffie Suunto mi hanno fatto apprezzare la conduzione ossea

Come corridore cittadino, non ho pensato molto all’idea di indossare auricolari con cancellazione del rumore. In passato avevo provato le cuffie ad orecchio aperto, ma correvo principalmente in parchi ben illuminati dove il rischio maggiore per me era schivare gli escrementi d’oca. In periferia è diverso. Recentemente, una Range Rover mi ha quasi investito ad almeno dieci volte il limite di velocità. Non ho mai sentito la sua voce, anche se le cuffie erano in modalità surround.

Ecco perché ho passato gli ultimi due mesi a testare il Suunto Wing da $ 199 e il Suunto Sonic da $ 149.

Sia Wing che Sonic sono cuffie a conduzione ossea, una categoria dominata da Shokz (precedentemente AfterShokz). Il Sonic è un dispositivo entry-level di base, mentre il Wing aggiunge alcune funzionalità extra, ovvero illuminazione a LED, un power bank portatile e controlli del movimento della testa. Il Wing ha anche una resistenza all’acqua e alla polvere IP67 leggermente migliore rispetto al grado IP55 del Sonic.

Le cuffie a conduzione ossea fanno vibrare le onde sonore nel tuo cranio, aiutandoti a rimanere più consapevole di ciò che ti circonda.

La tecnologia di conduzione ossea si basa sull’invio di vibrazioni sonore attraverso gli zigomi anziché attraverso l’aria nel condotto uditivo. Alcuni atleti sottolineano l’efficacia della conduzione ossea perché mantiene le orecchie aperte, il che significa che sarai più consapevole di ciò che ti circonda rispetto a qualsiasi modalità di trasparenza. (Come bonus, può aiutare le persone con perdite uditive a sentire i suoni.)

Tutto questo lo so da molto tempo, ma ammetto che in passato non mi sono mai interessato della conduzione ossea. Le vecchie cuffie AfterShokz non erano affatto comode, ma il vero problema era che facevo affidamento su playlist basate sui bassi. E la conduzione ossea? Non è il migliore nel fornire i bassi. Tuttavia, essere investiti da una Range Rover in corsa era un buon motivo per riprovare la conduzione ossea.

Generalmente non mi piacciono le fasce avvolgenti, ma questa era più comoda di quanto mi aspettassi.

Su questo primo punto sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che le cuffie Sonic e Wing fossero comode da indossare. Le mie vecchie cuffie AfterShokz avevano un archetto da collo che mi affondava nella pelle, mi faceva male alle orecchie e non si adattava mai correttamente. Queste cuffie hanno anche un design avvolgente, ma non ho riscontrato alcun fastidio. Le cuffie erano stabili e sicure durante la corsa e la camminata. Inoltre, la parte che si trova sopra l’orecchio era abbastanza sottile da non causare problemi quando si indossavano occhiali o fasce per la testa, un problema che ho riscontrato con altre cuffie aperte sul retro come quelle più spesse. Cuffie Bose Sport Open.

I bassi non sono ancora eccezionali, ma sono rimasto stupito da quanto fosse migliore il suono sulle cuffie Wing e Sonic rispetto alla mia prima esperienza con le cuffie a conduzione ossea. La potente introduzione di “Stray Kids”Megaverso“Il suono non era eccezionale come sarebbe stato su Beats Fit Pro, ma era abbastanza buono da mantenermi motivato. Dopo alcune settimane, ho smesso di notare la differenza (è utile che Suunto offra profili audio diversi). inclusa una modalità outdoor che potenzia un po’ i bassi.)

Il power bank ha ulteriori 20 ore di ricarica. Kylo Ren indosserebbe queste batterie se potesse inserirle sotto il casco.

Ma anche se il suono era migliore di quanto mi aspettassi, queste sono pur sempre cuffie a conduzione ossea, il che significa che non sono eccezionali in ambienti rumorosi. Speravo che queste cuffie fossero adatte all'uso quotidiano, ma sfortunatamente ascoltare audiolibri o podcast mentre si è in una metropolitana rumorosa o si passa davanti a taxi rumorosi non è stata una bella esperienza. Ho dovuto alzare il volume, che a sua volta ha aumentato le vibrazioni finché i pezzi anteriori non mi ronzavano in faccia. Queste non sarebbero le prime cuffie che userei se dovessi correre una gara con una folla esultante. Questo è un po' deludente, dato che le cuffie Suunto costano $149 e $199. Per riferimento, il prezzo delle cuffie Shokz varia da $ 80 a $ 180.

Anche il prezzo è in parte il motivo per cui tra i due ho scelto il Sonic, molto più economico. Non solo la qualità del suono è la stessa, ma non ero convinto delle funzionalità extra del Wing. Le luci a LED sono pulite, ma mi sembrava che fossero difficili da vedere sui miei capelli. (Inoltre, non mi piaceva l’atmosfera Kylo Ren dell’Ala.) Per quanto riguarda i controlli del movimento della testa dell’Ala, non sono mai riuscito a farli funzionare in modo affidabile. Dovresti essere in grado di rispondere o rifiutare le chiamate, nonché di saltare le tracce, annuendo o scuotendo la testa. Invece, la gente mi guardava in modo strano mentre passavo, e scuotevo la testa con rabbia perché volevo passare alla canzone successiva.

dollaro 200 Le cuffie Suunto Wing sono cuffie a conduzione ossea con una durata della batteria fino a 10 ore, un power bank aggiuntivo, controlli del movimento della testa e illuminazione a LED.

dollaro 149 Cuffie a conduzione ossea Suunto per principianti. Ha un grado di protezione IP55, 10 ore di tempo di ricarica e un’ottima qualità del suono.

Anche la batteria del Wing non mi ha convinto. Entrambi i dispositivi durano circa 10 ore, ma il Wing è dotato anche di un power bank che può contenere ulteriori 20 ore di ricarica. È fantastico, ma costa più di $ 50? Per me, non proprio. Per lo più mi limito a correre per 30-45 minuti, tre o quattro volte a settimana. Per quanto riguarda il Sonic, mi dura circa un mese prima di doverlo caricare. Per quanto riguarda la resistenza all'acqua, il grado di protezione IP55 del Sonic è sufficiente per la sudorazione e l'esposizione alla pioggia, ma il grado di protezione IP67 del Wing non è abbastanza buono per nuotare in piscina. (Un'altra cosa fastidiosa per i nuotatori: nessuno dei due dispositivi ha una memoria interna e il Bluetooth non funziona sott'acqua.)