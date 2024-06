Inside Out 2 guadagna 13 milioni di dollari in anteprime, Eyes Mega 130 milioni di dollari in uscita negli Stati Uniti

“Dentro e fuori 2”

Al rovescio 2 Il botteghino è stato in fiamme venerdì dopo aver aperto con l’impressionante cifra di 13 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì sera, ben al di sopra delle aspettative e mettendo il film sulla buona strada per diventare il primo titolo del 2024 a incassare 100 milioni di dollari al suo debutto.

In effetti, il traffico è così forte che si prevede che il titolo Pixar e Disney incasserà almeno 130 milioni di dollari in Nord America, una delle cinque migliori uscite di sempre per un film d’animazione, senza tener conto dell’inflazione. Venerdì sera, gli studi rivali offrivano stime di 140 milioni di dollari o più, ma Disney e Pixar stanno adottando un approccio più cauto finché non vedono la cifra finale della giornata (il conteggio di venerdì dovrebbe essere di almeno 55 milioni di dollari).

Un altro rilascio della Pixar Incredibili 2 Ha vinto il miglior film d’animazione d’apertura (182,7 milioni di dollari), seguito da Illumination e Universal Film di Super Mario Bros ($ 146,4 milioni), Pixar Trova il mio ruolo (135,1 milioni di dollari) e Walt Disney Animation Congelato II ($ 130,3 milioni).

Al rovescio 2L’incasso lordo di 13 milioni di dollari in anteprima del film è il più grande dell’anno finora, un’ambita vittoria per il fiacco botteghino. I 13 milioni di dollari hanno anche travolto i tentacoli in movimento come Illumination Minions: L’Ascesa di Gru ($ 10,8 milioni) e Pixar storia del giocattolo 4 ($ 12 milioni). Questi due film hanno avuto aperture nazionali in tre giorni rispettivamente di 107 milioni di dollari e 120,9 milioni di dollari.

Il film animato della Pixar sta generando entusiasmo anche all’estero, dove ha iniziato a essere lanciato a metà settimana. Le entrate di mercoledì e giovedì ammontano a 22,3 milioni di dollari da 31 mercati. Offre statistiche impressionanti in molti mercati, inclusa la classifica come una delle migliori aperture di sempre per un film d’animazione nella maggior parte dell’America Latina. Idem per alcuni mercati in Europa e Asia.

Giovedì, il principale servizio di monitoraggio di Hollywood, il National Research Group, ha alzato le sue previsioni per l’apertura nazionale di Al rovescio 2 Da 85 milioni di dollari a 90 milioni di dollari. Quest’anno il monitoraggio è stato in calo, soprattutto quest’estate, quindi la decisione di pubblicare un numero maggiore è stata importante.

Le aspettative sono aumentate ulteriormente in base al numero dell’anteprima di giovedì.

Al rovescio 2 Questo potrebbe essere esattamente ciò che il medico ha ordinato alla Pixar, che ha sopportato diversi anni di difficoltà, anche quando il precedente regime Disney ha deciso di inviare tre film Pixar direttamente in streaming.

Il film ha ricevuto recensioni entusiastiche ed è attualmente tra i primi cinque film Pixar su Rotten Tomatoes con un punteggio della critica del 93% (il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes è del 95%). Il sequel, diretto da Kelsey Mann, porta alla ‘testa’ una serie di emozioni completamente nuove quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa un’adolescente.

Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono sicuri di come sentirsi con l’arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo. Amy Poehler guida un cast vocale che include anche Maya Hawke, Kensington Tallman, Lisa Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Lilimar, Grace Lu, Somaya Noereddine Green, Adele Exarchopoulos, Diane Lane, Kyle MacLachlan e Paul . Walter Hauser e Yvette Nicole Brown.

