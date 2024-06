“Inside Out 2” ha incassato la bellezza di 155 milioni di dollari al botteghino

Le paure dei blockbuster estivi di Hollywood hanno lasciato il posto alla gioia questo fine settimana con la massiccia proiezione di Disney e Pixar ” Al rovescio 2Secondo le stime dello studio di domenica, il sequel animato ha generato 155 milioni di dollari in biglietti venduti in 4.440 sale negli Stati Uniti e in Canada.

Non solo è il secondo weekend di apertura più alto nei 29 anni di Pixar nell’industria cinematografica e il secondo più grande apertura di sempre per l’animazione (dietro il lancio di “Gli Incredibili 2” da 182,7 milioni di dollari nel 2018); È anche il più grande del 2024, e dal film “Barbie”. Con una stima di 140 milioni di dollari provenienti da proiezioni internazionali, “Inside Out 2” ha avuto un debutto impressionante e da record, incassando 295 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tony Chambers, che dirige la distribuzione cinematografica della Disney, era fiducioso che il film sarebbe andato “molto bene”. Ma anche lui è rimasto sorpreso da quanto ha superato le aspettative già elevate.

“La gente va al cinema per vedere grandi film”, ha detto Chambers. “Le recensioni e il passaparola hanno contribuito a creare questo slancio… è diventato una specie di fenomeno.”

La cosa più importante è che il pubblico di “Inside Out 2” abbracciava tutte le età e tutti i dati demografici. Ha affermato che i successi post-Covid-19 dipendono dall’attrazione di un pubblico multiculturale.

Questo successo è significativo per Pixar, poiché segna un ritorno tanto necessario per uno studio che ha visto una serie di lanci deludenti, tra cui ” razzistA“, che alla fine ebbe successo, e ” Anno luce“, cosa che non è avvenuta. È anche molto importante per il più ampio ecosistema di Hollywood e per l’integrità dell’uscita nelle sale, che è stata Con un deficit del 26%.

“Tutti ne avevano bisogno perché il successo genera successo”, ha detto Chambers, che ha ricevuto chiamate entusiaste da espositori e altri studi. “È fantastico per l’industria, fantastico per la Pixar e fantastico per il business in generale.”

La Disney ha già trascorso una buona estate, con “Il regno del pianeta delle scimmie”, che questo fine settimana si è classificato terzo nel suo sesto fine settimana con 5,2 milioni di dollari (portando il suo totale globale a 374,5 milioni di dollari). E quello che viene dopo è ” Wolverine di Deadpool ” (26 luglio).

Kelsey Mann ha diretto Inside Out 2, che segue Riley all’età di 13 anni. Ciò significa l’arrivo di nuovi sentimenti come l’ansia (Maya Hawke) e l’invidia ( Ayo Edbury ) alla festa di Joey (Amy Poehler). Ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica (92% su Rotten Tomatoes) e dal pubblico intervistato che gli ha assegnato una valutazione CinemaScore, suggerendo che non sarà una meraviglia del primo fine settimana. Con i ragazzi senza scuola e il mercato addirittura aperto “Cattivissimo Me 4” entra sul ring Il 4 luglio “Inside Out 2” è appena iniziato.

“Questo è un fine settimana storico per le sale cinematografiche”, ha affermato Paul Dergarabedian, analista senior dei media presso ComScore.

Si stima che il costo di produzione di “Inside Out 2” sia stato di circa 200 milioni di dollari, senza contare i milioni spesi per il marketing. Verso il fine settimana, si stava avvicinando un debutto nella fascia dei 90 milioni di dollari, che era in linea con il fine settimana di debutto di “Inside Out” nel giugno 2019. Anche quello sarebbe stato considerato un risultato impressionante, e abbastanza per portare a casa il premio più grande. . Apertura dell’anno – finalmente cancellazione delle uscite di marzo come “ Dune di sabbia: seconda parte ” E ” GodzillaxKong“.

“Per l’intero settore teatrale, questo è un grande punto di svolta per il 2024”, ha affermato Daniel Loria di Boxoffice Pro. “Questo è il tipo di fine settimana che stavamo aspettando.”

Essendo l’unica uscita importante del fine settimana, la sua impronta cinematografica è stata altrettanto impressionante poiché è stata riprodotta su 400 schermi IMAX, oltre 900 schermi “premium large format” e oltre 2.500 schermi 3D.

Il nuovo impegno verso il cinema arriva dopo che la Disney ha inviato diversi film Pixar direttamente al suo servizio di streaming, Disney+, in merito alla pandemia, tra cui “Soul”, “Luca” e “Turning Red”. Lo scorso mese, Lo ha riferito il New York Times Che la Pixar ha deciso di concentrarsi nuovamente sui lungometraggi (non producendo spettacoli per Disney+) e che ha licenziato il 14% della sua forza lavoro (circa 175 dipendenti).

“Per quanto importante sia questo fine settimana per l’industria nel suo complesso, questo è enorme per la Pixar. Hanno cercato di riprendere l’orientamento dopo la pandemia”, ha detto Dergarabedian “Sono davvero tornati alla grande”.

Il secondo posto va a Sony”. Cattivi ragazzi: cavalca o muori, “Oggi al suo secondo fine settimana con 33 milioni di dollari, in calo solo del 42% rispetto alla sua apertura. In soli 12 giorni, ha già incassato più di 112 milioni di dollari a livello nazionale e 214 milioni di dollari in tutto il mondo. A partire da venerdì, la serie di quattro film ha superato la soglia di 1 dollaro miliardo.

‘Cattivi ragazzi’ Successo lo scorso fine settimana Fu l’inizio di un aumento dei profitti per la stagione cinematografica di fine estate. per Hollywood, Stagione estiva, che va dal primo fine settimana di maggio fino al Labor Day, rappresenta in genere circa il 40% del botteghino annuale. Il deficit è ancora ampio, con le vendite dei biglietti in calo del 28% in estate e del 24% nel corso dell’anno (e questo è ancora prima di “Barpenheimer”) ma sta comunque facendo progressi in una direzione più promettente.

“Non ci arriveremo da un giorno all’altro”, ha detto Dergarabedian. “Ma è una buona notizia per i cinema. Abbiamo alcuni grandi film in arrivo.”

Sul posto, i proprietari dei teatri hanno visto i loro cinema prendere vita questo fine settimana.

“È stato magico”, ha affermato Jeff Whipple, vicepresidente di Megaplex Theatres. “Abbiamo letteralmente visto generazioni di famiglie riunirsi in questo film”.

Megaplex Theatres gestisce 15 sedi e 173 schermi nello Utah e nel Nevada meridionale. L’energia era palpabile, ha detto Whipple. Non solo le famiglie restavano in giro dopo l’orario di proiezione per discutere del film; Hanno anche esaminato ciò che verrà dopo, con i bambini che scattano foto dei poster e dei trailer di “Cattivissimo Me 4” e i genitori che notano la storia di “Deadpool e Wolverine”.

“Penso che si spargerà la voce su questo film e aiuterà ad attirare persone nei cinema per tutta l’estate”, ha detto Whipple.

Vendite stimate di biglietti dal venerdì alla domenica nei cinema statunitensi e canadesi, secondo Comscore. Lunedì verranno pubblicati i dati finali a livello locale.

1. Inside Out 2, 155 milioni di dollari.

2. “Bad Boys: Ride or Die”, 33 milioni di dollari.

3. “Il Regno del Pianeta delle Scimmie” 5,2 milioni di dollari.

4. “Il film Garfield”, 5 milioni di dollari.

5. “The Watchers”, 3,7 milioni di dollari.

6. “SE”, $ 3,5 milioni.

7. “Furiosa: A Mad Max Saga”, 2,4 milioni di dollari.

8. “The Fall Guy” $ 1,5 milioni.

9. “Stranieri: capitolo uno”, $ 760.000.

10. “Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello”, $ 632.910.