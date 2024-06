Inside Out 2 supera i prequel di Quiet Place come Horizon Bombs

Tristezza e gioia nel film Inside Out 2

Pixar Dall’interno verso l’esterno 2 Il film è rimasto in testa al botteghino nazionale nel suo terzo fine settimana con 57,4 milioni di dollari, sufficienti a spaventare il film introduttivo della Paramount. Un posto tranquillo: primo giorno Dopo una gara più combattuta del previsto.

Inoltre esso, Al rovescio 2 Festeggia la vendita globale di biglietti che ha superato il miliardo di dollari in tempi record per un film d’animazione, ovvero in 19 giorni. Il sequel, diretto da Kelsey Mann, porta alla ‘testa’ una serie di emozioni completamente nuove quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa un’adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono sicuri di come sentirsi con l’arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.

Amy Poehler guida il cast vocale che comprende anche Maya Hawke, Kensington Tallman, Lisa Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Lilimar, Grace Lu, Somaya Noereddine Green, Adele Exarchopoulos, Diane Lane, Kyle MacLachlan, Paul . Walter Hauser e Yvette Nicole Brown.

Al rovescio 2 Rende la vita difficile all’Illuminazione e al suo tentacolo globale del 4 luglio Sono spregevole 4Il film, che è uscito in mercati esteri selezionati prima di essere distribuito in patria durante le celebrazioni del 4 luglio, ha ancora tutto il tempo per riorganizzarsi. Cattivissimo me 4“The Last Day”, ora proiettato in 20 mercati, ha incassato 13,9 milioni di dollari questo fine settimana per un totale iniziale di 25,3 milioni di dollari, e si prevede che genererà scalpore quando uscirà negli Stati Uniti il ​​3 luglio.

Si è classificato secondo al botteghino nazionale questa settimana, Un posto tranquillo: primo giorno The Walking Dead ha incassato 53 milioni di dollari, la cifra più alta nella storia del franchise, prima che il suo debutto incassasse più di 40 milioni di dollari. La performance del prequel è stata particolarmente impressionante, soprattutto perché il creatore della serie John Krasinski questa volta non avrebbe diretto il film; Anche Emily Blunt non ha recitato.

In alternativa, Michael Sarnosky (maiale) venne messo al comando Il primo giorno, basato su una storia che lui e Krasinski hanno inventato insieme. Lupita Nyong’o e Joseph Quinn recitano nel film da 70 milioni di dollari, che ha generalmente ottime recensioni e un CinemaScore B+, che è buono per un film horror. Il film si rivolge a un pubblico di età compresa tra i 18 e i 34 anni, insieme a un pubblico etnicamente diversificato. Ha inoltre acquisito molti schermi Imax e schermi di grandi dimensioni premium da Al rovescio 2.

“IL Un posto tranquillo “Il franchise è vivo e vegeto”, afferma Chris Aronson, presidente della distribuzione nazionale della Paramount. “Abbiamo reso il film nuovo e fresco e occupa un posto degno nel franchise”.

Il film è diretto da Krasinski Un posto tranquillo Il film è stato un successo al botteghino nel 2018 quando è uscito con 50 milioni di dollari nonostante non avesse quasi nessun dialogo. Un posto tranquillo: seconda partearrivato nelle sale durante il Memorial Day nel 2022 mentre il botteghino era ancora in modalità di ripresa dalla pandemia di COVID-19, ha incassato un totale di quattro giorni di vacanze per 57 milioni di dollari, incluso un fine settimana di tre giorni da 47 milioni di dollari.

Il primo giorno Continua la ripresa del botteghino di giugno avviata da Sony Cattivi ragazzi: cavalca o muori È stato rinforzato prima Al rovescio 2.

Arriva al terzo posto al botteghino nazionale dietro Al rovescio 2 E Il primo giorno Nel fine settimana, il western da 100 milioni di dollari di Kevin Costner, Horizon: un’epopea americana – Capitolo uno. Il film morì dopo che il suo incasso iniziale fu stimato a 11 milioni di dollari (i dati sulle vendite all’estero non erano immediatamente disponibili). La grande domanda ora è cosa significa questo per Horizon: Epica americana – Capitolo dueche aprirà a metà agosto.

Orizzonte Questa è senza dubbio una delle più grandi curiosità dell’estate ora che Costner si è lasciato alle spalle un incarico redditizio nello show di successo di Taylor Sheridan Yellowstone Ha investito decine di milioni di denaro proprio per trasformare in realtà il suo progetto di passione decennale con quattro film western.

La speranza era così Orizzonte Suggerebbe una corda tra i maschi bianchi più anziani nel cuore dell’America. Sebbene sia riuscito a raggiungere il suo pubblico target (il 57% del pubblico era composto da uomini, mentre più del 75% degli acquirenti di biglietti erano caucasici), non ha raggiunto il livello sperato. Le recensioni di B-CinemaScore e meh certamente non hanno aiutato la sua causa. Il Loft Theatre era a Salt Lake City (Costner ha girato il film nello Utah).

La Warners ha accettato di distribuire e commercializzare i primi due film Horizon dietro royalties negli Stati Uniti. Costner, che ha instancabilmente promosso il film, ha investito 38 milioni di dollari del proprio denaro, mentre anche due investitori misteriosi hanno raccolto azioni. Il resto del budget è venuto dalla vendita dei diritti esteri con l’aiuto della società di vendite K5 International, che ha presentato il film in anteprima al Festival di Cannes. (Orizzonte Il film uscirà in molti mercati questa settimana.) Costner fornirà anche i fondi per il marketing del film.

Cattivi ragazzi 4 Ci sono quasi riuscito Orizzonte Nel suo quarto fine settimana, ha incassato 10,3 milioni di dollari, piazzandosi al quarto posto. Il film ha incassato 165,3 milioni di dollari a livello nazionale. All’estero, ha aggiunto 13,1 milioni di dollari da 66 mercati per portare il suo totale globale a 332 milioni di dollari, in un notevole ritorno per Will Smith dopo il suo memorabile schiaffo agli Oscar nel 2022. Cattivi ragazzi (Il premio si è rivelato pari a 462 milioni di dollari a livello globale in un mercato meno competitivo.)

Lancio del film hindi in lingua telugu al Prathyangira Cinema Kalki 2898 d.C A completare i primi cinque con 5,4 milioni di dollari da appena 1.049 sale.

Al botteghino specializzato, Searchlight’s Tipi di beneficenzaIl film, diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato da Emma Stone e Jesse Plemons, ha aumentato il suo numero di sale da cinque a 485 nella sua seconda uscita, guadagnando 1,5 milioni di dollari e entrando nella top 10.

Magnolia Thelma“The Last Day”, con June Squibb nei panni di una nonna di 93 anni truffata, è uscito in 1.220 location e ha incassato 1,3 milioni di dollari, portando il totale negli Stati Uniti a 5,1 milioni di dollari.

Sony Pictures Classics ha aperto con il film interpretato da Sean Penn e Dakota Johnson Papà Il film ha incassato la modesta cifra di 440.000 dollari in 638 sale nonostante le ottime recensioni. Diretto da Christy Hall, il dramma su una corsa in taxi a New York City.