Intel (NASDAQ:INTC) sta scivolando tra nuove difficoltà nella velocità dei chip

Produttore di chip Intel (NASDAQ:INTEC) ha recentemente compiuto nuovi progressi sconvolgenti, che la pongono in una posizione molto migliore per rispondere al crescente numero di concorrenti che deve affrontare. Ma gli ultimi rapporti si sono rivelati un’arma a doppio taglio e Intel ha modestamente perso terreno nelle notizie.

Quindi, questa è la nuova storia sui nuovi chip Intel, la linea Arrow Lake. La buona notizia è che la linea, in particolare la linea di chip per PC da gioco, dovrebbe avere una velocità core più elevata rispetto ai modelli precedenti come Meteor Lake e alla gamma di 14a generazione. Una velocità di clock del core più elevata significa che il processore può fare di più senza essere spinto inutilmente e aumentando le possibilità di guasto.

Tuttavia, c’è un problema con questo; Mentre il clock di base dell’Arrow Lake è più alto, il suo boost clock – cioè la sua velocità massima a pieno carico – sarà inferiore a quello dei suoi predecessori, il che potrebbe renderlo più difficile da vendere in futuro.

Intel è un acquisto, una vendita o un mantenimento?

Passando a Wall Street, gli analisti hanno una valutazione di consenso sulle azioni INTC basata su tre acquisti, 26 prese e tre vendite definitive negli ultimi tre mesi, come mostrato nel grafico seguente. Dopo una perdita del 6,63% del prezzo delle azioni nell’ultimo anno, l’obiettivo di prezzo medio di INTC di 38,02 dollari per azione indica un potenziale di rialzo del 23,44%.

divulgazione