iOS 18 potrebbe generare 400 milioni di dollari di entrate derivanti dalle app

La pratica di Apple di sfruttare le idee della comunità di sviluppatori di terze parti per diventare nuove funzionalità e app per iOS e Mac ha un prezzo elevato, suggerisce un nuovo rapporto. Con iOS 18 rilasciato più tardi questo autunno, le modifiche di Apple potrebbero avere un impatto sulle app che oggi hanno un fatturato stimato in circa 393 milioni di dollari e sono state scaricate quasi 58 milioni di volte nell’ultimo anno, secondo un’analisi della società di app intelligence. I moduli di domanda.

Ogni giugno, alla Worldwide Developers Conference di Apple, Apple anticipa le prossime versioni dei suoi software e sistemi operativi, che spesso includono funzionalità precedentemente disponibili solo tramite app di terze parti. La pratica è ormai così comune che le è stato dato un nome: “sherlocking”, un riferimento a un’app di ricerca per Mac degli anni ’90 che prendeva in prestito funzionalità da un’app di terze parti nota come Watson. Ora, quando Apple rilascia una nuova funzionalità che in precedenza era dominio di un’app di terze parti, si dice che abbia “bloccato” l’app.

Negli anni precedenti, le app di shelocking avevano poco senso. Dopotutto, la torcia dell’iPhone deve davvero essere un display di terze parti o è meglio avere una funzione integrata? Inoltre, Apple è stata in grado di rilasciare funzionalità che hanno reso il suo software più adatto ai desideri e alle esigenze dei consumatori considerando ciò che era popolare tra la comunità di sviluppatori di terze parti.

Naturalmente, questa pratica solleva anche dubbi sul fatto che Apple stia sfruttando i dati proprietari per prendere le sue decisioni su cosa costruire dopo e se le app con cui compete stiano ottenendo condizioni di parità. Ad esempio, prima che Apple lanciasse il proprio sistema di controllo parentale, ha chiuso diverse app di terze parti che avevano creato attività in questo settore affermando che le loro soluzioni non erano più conformi alle loro regole e politiche. Per anni alle app non è stato concesso l’accesso all’API dello sviluppatore per gestire i controlli parentali integrati di Apple, spingendo un’indagine antitrust.

Negli ultimi anni, Apple ha innovato i servizi di terze parti lanciando funzionalità come Continuity Camera, monitoraggio dei farmaci, monitoraggio del sonno e monitoraggio dell’umore, nonché app come Freeform e Journal. Quest’anno ha rivolto la sua attenzione ai gestori di password, alle app per la registrazione delle chiamate e al cambio vocale, a quelle dedicate alla creazione di emoji personalizzati, agli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale e agli assistenti matematici, alle app di tracciamento e altro ancora.

In un’analisi delle app di terze parti che hanno generato più di 1.000 download all’anno, Appfigures ha scoperto diversi tipi che si troveranno nel mirino di Apple nel 2024.

In termini di entrate totali a livello mondiale, queste categorie hanno generato entrate significative negli ultimi 12 mesi, con la categoria Trail Apps che ha generato il massimo con 307 milioni di dollari all’anno, guidata dal leader di mercato e “App dell’anno” di Apple AllTrails per il 2023. , come Grammarly e altri, hanno guadagnato 35,7 milioni di dollari, mentre gli aiutanti di matematica e i gestori di password hanno guadagnato rispettivamente 23,4 milioni di dollari e 20,3 milioni di dollari. Anche le app per la creazione di emoji personalizzate hanno guadagnato 7 milioni di dollari.

Crediti immagine: I moduli di domanda

Di queste app, le app di tracciamento rappresentano la stragrande maggioranza delle entrate “potenzialmente sherlocked”, ovvero il 78%, ha osservato Appfigures, nonché il 40% dei download di app sherlocked. Nel maggio 2024, rappresentava una spesa totale stimata di 28,8 milioni di dollari e 2,5 milioni di download, per darti un’idea della portata.

Molte di queste categorie di app sono cresciute rapidamente, con i risolutori di problemi matematici che hanno registrato una crescita dei ricavi del 43% anno su anno, seguiti da aiutanti di grammatica (+40%), gestori di password (+38%) e app di tracciamento (+28%) ). Tuttavia, le app per la creazione di emoji hanno registrato un calo del -17% anno su anno.

Crediti immagine: I moduli di domanda

Per quanto riguarda i download, gli assistenti grammaticali hanno registrato 9,4 milioni di installazioni negli ultimi 12 mesi, seguiti dai creatori di emoji (10,6 milioni), dalle app per la risoluzione dei problemi matematici (9,5 milioni) e dai gestori di password (457.000 installazioni).

Sebbene queste app abbiano certamente basi di utenti dedicate che potrebbero non scegliere immediatamente di passare a un’offerta proprietaria, la capacità di Apple di offrire funzionalità simili integrate potrebbe essere dannosa per la loro potenziale crescita. Gli utenti medi potrebbero essere soddisfatti delle soluzioni “abbastanza buone” di Apple e non cercheranno alternative.

Tuttavia, le app che continuano a sviluppare nuove funzionalità e ad aggiungere miglioramenti oltre a ciò che Apple include, sfruttando allo stesso tempo altri nuovi modi per raggiungere gli utenti, come Siri migliorato di Apple, potrebbero avere maggiori possibilità di altre.