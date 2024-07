Irina Varion: ex parlamentare ucraina e attivista linguistica uccisa a colpi di arma da fuoco a Lviv

Un ex deputato nazionalista ucraino è stato ucciso dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco in strada nella città occidentale di Lviv.

Irina Faryon suscitò polemiche nel 2023 quando suggerì che i “veri patrioti” in Ucraina non dovrebbero parlare russo in nessuna circostanza.

“Abbiamo già diverse versioni. Le principali, per quanto ne so, lo sono [linked to Farion’s] “Sono estremamente arrabbiato per le attività sociali e politiche e per l’odio personale”, ha detto in una dichiarazione tramite il servizio di messaggistica Telegram.