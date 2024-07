Israele afferma che le sue operazioni a Rafah sono “limitate”. I combattimenti lì hanno lasciato alcune parti irriconoscibili

CNN

—



Mentre il nostro convoglio di Humvee si avvicina a Rafah, spesse nuvole di terra e sabbia riempiono l’aria, e i giornalisti internazionali possono entrare per la prima volta da quando l’esercito israeliano lo ha lanciato. Attacco al suolo Due mesi fa in questa città.

Mentre la polvere si deposita, la portata della distruzione è sconcertante. Ma è molto familiare.

Questa zona di Rafah divenne la città più meridionale di Gaza ultimo rifugio Più di un milione di palestinesi della guerra precedente sono ora irriconoscibili.

Israele ha più volte descritto le sue operazioni di terra a Rafah come “limitate”. Ma in questo quartiere nel sud di Rafah, nel nord di Gaza, nel centro di Gaza, la distruzione che ho visto sembra quasi identica. Khan Younis Attraverso il prisma limitato delle missioni a Gaza con l’esercito israeliano.

Alcune case sono state rase al suolo, mentre altri edifici sono stati bombardati.

“Qui è dove è avvenuta la distruzione principale perché c’erano trappole esplosive e i tunnel erano trappole esplosive,” mi dice il contrammiraglio Daniel Hagari, il principale portavoce dell’IDF, quando lo insisto su come questa rappresenti un’operazione “limitata”.

“E quando vedi la distruzione, le case che sono state catturate dagli occhi, le case crollate quando abbiamo demolito un tunnel, o Hamas ha sparato da quelle case mettendo a rischio le nostre forze, non c’era altro modo. Le forze erano al sicuro”, ha aggiunto Hagari.

Jeremy Diamond/CNN La CNN ha assistito a significative distruzioni a Rafah, dalle case rase al suolo agli edifici bombardati.

Dice che il resto di Rafah è rimasto praticamente intatto. Ma la CNN non può verificare in modo indipendente le sue affermazioni: Israele ha vietato ai giornalisti stranieri di entrare liberamente a Gaza, e il nostro unico accesso è legato all’esercito israeliano. È in questa parte desolata di Rafah che ci hanno portato.

L’esercito israeliano ci ha portato qui non per vedere la distruzione, ma per parlare in primo luogo del motivo per cui hanno lanciato un attacco qui, cosa dicono, cosa hanno scoperto, cosa hanno ottenuto.

Prima di arrivare a Rafah, attraversiamo il confine tra Gaza e l’Egitto: la strada come è conosciuta Il corridoio di Filadelfia. L’area è stata sequestrata dall’esercito israeliano, che afferma di aver trovato dozzine di tunnel e lanciarazzi utilizzati per lanciare razzi contro Israele. Hagari ci ha mostrato un tunnel che, secondo lui, si estendeva per circa 90 piedi (28 metri) sotto terra.

L’esercito israeliano afferma che Hamas ha utilizzato il corridoio di Filadelfia per contrabbandare armi dall’Egitto e poi infiltrarsi più in profondità nella Striscia di Gaza. Hagari dice che alcuni tunnel si estendono fino all’Egitto, ma non può ancora dire con certezza se quei tunnel siano operativi e utilizzati per contrabbandare armi a Gaza. L’Egitto nega che ci siano tunnel da Gaza al suo territorio.

“Stiamo esaminando attentamente quei tunnel per confermare quali funzionano e quali no, perché potrebbero essere stati chiusi, dal lato egiziano”, dice Hagari.

Non ha detto esattamente per quanto tempo le forze israeliane dovrebbero occupare la strada, ma ha detto che potrebbero essere settimane o mesi.

Jeremy Diamond/CNN Soldati israeliani accompagnano la CNN in un viaggio a Rafah, nel sud di Gaza.

Hagari afferma che le forze israeliane hanno ucciso più di 900 combattenti di Hamas a Rafah e sono vicine alla sconfitta della Brigata Rafah di Hamas. Ma non è chiaro quanti combattenti si scioglieranno e si reintegraranno una volta che le forze israeliane lasceranno l’area – e poiché Hamas non ha una strategia a lungo termine o un’alternativa al governo di Gaza, Hamas ha già iniziato a farlo in altre aree. Le forze israeliane si sono ritirate prima.

Per quanto riguarda l’operazione di terra a Rafah, Hagari non può dire se sarà l’ultima a Gaza.

“Non direi che quando avremo informazioni sulla possibile presenza di ostaggi in una zona di Gaza, faremo un raid. Se otteniamo informazioni che i terroristi di Hamas stanno preparando un attacco terroristico contro gli israeliani o le nostre forze, faremo irruzione e attaccheremo”, dice Hagari. “Questo è ciò che vedrai”.