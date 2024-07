Israele intercetta un missile proveniente dallo Yemen dopo i raid nel porto Houthi

Le forze di occupazione israeliane hanno intercettato un missile terra-superficie lanciato dallo Yemen, hanno annunciato le forze di difesa israeliane. Egli ha detto In una dichiarazione sui social media domenica. L’IDF ha detto che il missile non è entrato nel territorio israeliano, ma sono stati emessi “avvertimenti sul lancio di razzi e missili” per paura della possibilità che schegge cadessero sui residenti. Ha aggiunto che il missile si è avvicinato a Israele dal Mar Rosso.

Anche se non è stato immediatamente chiaro chi abbia lanciato il missile, il portavoce militare Houthi ha promesso di rispondere agli attacchi aerei israeliani sabato su Hodeidah, una città costiera dello Yemen controllata dal gruppo ribelle. Il portavoce Yahya Saree ha detto che i raid israeliani hanno colpito il porto, una centrale elettrica e un serbatoio di carburante.

Sari ha detto domenica che il suo gruppo ha lanciato “un certo numero di missili” contro obiettivi nella città costiera di Eilat, nel sud di Israele. Non è stato immediatamente chiaro se i due presunti attacchi fossero simili. Domenica scorsa, le forze di difesa israeliane hanno annunciato il lancio di un missile balistico contro obiettivi nella città costiera di Eilat, nel sud di Israele. Egli ha detto Le sirene della difesa aerea hanno suonato nella zona di Eilat.

Sabato scioperi israeliani Gli attacchi sono stati la risposta a un raro attacco di droni su Tel Aviv venerdì, di cui gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità. L’attacco ha provocato la morte di una persona ed è avvenuto a pochi metri dalla filiale dell’ambasciata americana.

Un funzionario dell’IDF, parlando in condizione di anonimato per discutere delle operazioni militari, ha detto domenica ai giornalisti che gli attacchi aerei nello Yemen sono stati condotti utilizzando dodici aerei, tra cui aerei da combattimento e petroliere. Gli attacchi “a lungo raggio” hanno colpito obiettivi a circa 1.050 miglia (1.700 chilometri) da Israele, ha detto il funzionario. READ Gli Stati Uniti reimpongono le sanzioni petrolifere al Venezuela dopo aver mantenuto le sue promesse elettorali

L’attacco israeliano al porto di Hodeidah, un centro vitale per le importazioni nel paese impoverito, ha provocato lo scoppio di massicci incendi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il porto “viene utilizzato come punto di ingresso per le armi letali che l’Iran fornisce agli Houthi”.

Il 20 luglio, Israele ha effettuato attacchi aerei sulla città di Hodeidah, nello Yemen, controllata dagli Houthi, dopo che gli Houthi avevano rivendicato la responsabilità di un attacco di droni a Tel Aviv. (Video: Associated Press)

Netanyahu ha affermato che la risposta israeliana all’attacco dei droni “ha reso chiaro ai nostri nemici che non esiste luogo in cui la lunga mano dello Stato di Israele non raggiunga”.

Dopo l’inizio della guerra a Gaza in ottobre, gli Houthi iniziarono ad attaccare le navi vicino alla costa yemenita nel tentativo di fare pressione su Israele affinché ponesse fine alle sue operazioni militari nella Striscia. La task force navale guidata dagli Stati Uniti ha risposto agli attacchi, ma non è stata in grado di fermarli completamente.

