Israele ritiene le Nazioni Unite responsabili della crisi degli aiuti a Gaza

Israele ha ancora una volta incolpato le Nazioni Unite per la mancanza di aiuti umanitari distribuiti all’interno della Striscia di Gaza, tra gli avvertimenti dell’organizzazione secondo cui la carestia minaccia ancora una volta centinaia di migliaia di palestinesi durante le operazioni militari israeliane in corso. Il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori, l’agenzia israeliana responsabile dei territori palestinesi, Colpa Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per affrontare i colli di bottiglia nella fornitura degli aiuti. L’agenzia ha pubblicato sul sito X una foto di grandi quantità di cibo in attesa di essere scaricate.

“Per superare davvero la crisi, smetti di trovare scuse e inizia a fare la tua parte come organizzazione alimentare umanitaria e leader del cluster logistico”, ha affermato.

COGAT stava rispondendo ad A dichiarazione dal Programma alimentare mondiale per supportare i risultati più recenti Analisi della Classificazione Integrata delle Fasi per la Sicurezza Alimentare (IPC)“Il rischio di carestia è elevato finché il conflitto continua e l’accesso umanitario rimane limitato”, afferma il rapporto.

L’analisi dell’IPC ha rilevato che circa 500.000 palestinesi sono sull’orlo della fame. Programma alimentare mondiale Egli ha detto I risultati dell’IPC erano coerenti con le sue preoccupazioni “sui livelli persistenti di fame estrema in tutta la Striscia di Gaza”.

I gruppi umanitari affermano che la distribuzione degli aiuti a Gaza è diventata sempre più pericolosa e difficile a causa delle operazioni militari in corso nel sud, della carenza di veicoli e carburante e dell’aumento degli attacchi contro i camion degli aiuti da parte di civili disperati e bande criminali. Le Nazioni Unite accusano da tempo Israele di ostacolare la consegna degli aiuti attraverso ispezioni e restrizioni onerose, nonché la mancanza di coordinamento con le sue agenzie. READ La guerra tra Israele e Hamas: l'esercito americano termina la costruzione di un bacino galleggiante per la Striscia di Gaza

Israele ha ripetutamente sottolineato che ogni giorno consente a centinaia di camion di entrare nel sud di Gaza. Martedì, in un tweet, il coordinatore delle attività governative nei territori ha affermato che “non ci sono stati saccheggi o problemi di sicurezza, solo una mancanza di motivazione”. Ma gli operatori umanitari affermano che la situazione della sicurezza ha ostacolato i loro sforzi per distribuire effettivamente gli aiuti.

Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha dichiarato martedì in una conferenza stampa che la situazione è diventata “sempre più insopportabile”. Più di 200 operatori umanitari uccidendo Ha aggiunto che le operazioni umanitarie “sono state ripetutamente nel mirino a Gaza dallo scoppio della guerra”.

Dujarric ha detto che i funzionari delle Nazioni Unite hanno preso contatti con le autorità israeliane negli ultimi giorni per chiedere una migliore protezione per gli operatori umanitari e per facilitare l’ingresso di più aiuti umanitari a Gaza.

Secondo Dujarric, il sottosegretario generale dell’ONU per la Sicurezza e la Protezione, Gilles Michaud, ha discusso questa settimana la situazione con il coordinatore delle attività governative nei territori. Quella conversazione è stata preceduta da una lettera del 17 giugno di Muhannad Hadi, residente delle Nazioni Unite e coordinatore degli aiuti a Gaza. Dujarric ha rifiutato di descrivere la risposta israeliana.

Come riportato in precedenza dal Washington Post, le Nazioni Unite hanno informato Israele che potrebbe non essere in grado di continuare il suo ruolo di principale fornitore di aiuti all’interno di Gaza se la situazione della sicurezza per gli operatori umanitari non migliora.

Dujarric ha detto martedì che le Nazioni Unite continuano a fornire aiuti dove e quando possono e, quando gli è stato chiesto, non ha affrontato direttamente il problema. un report L’Associated Press ha riferito che alti funzionari delle Nazioni Unite hanno detto a Israele che avrebbe sospeso le sue operazioni se Israele non avesse fatto di più per proteggere gli operatori umanitari. READ L'Agence France-Presse afferma che Kensington Palace non è più affidabile

“Non sto parlando di sospendere le operazioni”, ha detto Dujarric. “La via da seguire non è un mistero… È sul tavolo, è un cessate il fuoco umanitario. È il flusso libero e senza ostacoli degli aiuti umanitari in tutta la Striscia di Gaza. È il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. “

Ecco cos’altro dovresti sapere

Un gruppo di eminenti israeliani ha affermato che il Congresso ha commesso un “enorme errore” invitando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a parlare. Il gruppo, di cui fa parte l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, ha scritto in un articolo Editoriale Il New York Times ha riferito che invitare Netanyahu a parlare in una sessione congiunta del Congresso il 24 luglio “premierà il suo comportamento scandaloso e distruttivo nei confronti del nostro Paese”. Hanno detto che Netanyahu “non è riuscito a elaborare un piano per porre fine alla guerra a Gaza” o a rilasciare tutti gli ostaggi, e ha mostrato “sdegno” per il piano di pace proposto dagli Stati Uniti.

Rappresentante Jamaal Bowman (D-Young) Ha perso la sua candidatura per la rielezione In una corsa alle primarie democratiche dominata dal dibattito su Israele e Gaza. Bowman, che ha a lungo criticato il trattamento riservato da Israele ai palestinesi, ha fatto arrabbiare alcuni elettori ebrei e ha attirato l’ira dei gruppi filo-israeliani locali e nazionali quando, all’indomani del massacro del 7 ottobre, ha chiesto un cessate il fuoco e una tregua. Israele è stato accusato di aver commesso un genocidio. Il dirigente della contea di Westchester George Latimer, avversario di Bowman alle primarie per il 16 ° distretto congressuale di New York, Ha ricevuto un significativo sostegno finanziario dall’American Israel Public Affairs Committee. La gara è stata le primarie della Camera più costose della storia. READ Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna accusano la Russia di lanciare attacchi informatici contro l'Ucraina

Dall’inizio della guerra a Gaza sono state uccise almeno 37.718 persone e altre 86.377 sono rimaste ferite. Secondo il Ministero della Sanità a Gaza. Non fa distinzione tra civili e combattenti, ma afferma che la maggior parte delle persone uccise erano donne e bambini. Israele stima che nell’attacco di Hamas del 7 ottobre siano state uccise circa 1.200 persone, tra cui più di 300 soldati. 314 soldati Sono stati uccisi dall’inizio delle operazioni militari a Gaza.