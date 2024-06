Israele si sta preparando alla guerra con Hezbollah – DW – 27/06/2024

27/06/2024 27 giugno 2024

Il Ministero degli Esteri tedesco ha invitato i suoi cittadini a lasciare il Libano a causa della situazione di tensione al confine con Israele.

Il Ministero degli Affari Esteri ha affermato nel suo rapporto che un’ulteriore escalation potrebbe portare alla cessazione del traffico aereo a Beirut Ultimi consigli di viaggio .

“Allora non sarà possibile lasciare il Libano per via aerea”, ha aggiunto.

Il Ministero degli Esteri ha affermato che esiste il rischio reale di un’ulteriore escalation a causa dei regolari scontri a fuoco che hanno avuto luogo oltre confine dal 7 ottobre.

La dichiarazione recita: “Dopo che il movimento palestinese Hamas ha lanciato un grave attacco contro Israele il 7 ottobre 2023, Hezbollah e altri gruppi armati hanno anche lanciato colpi di mortaio, armi anticarro e missili contro Israele dal territorio libanese dall’8 ottobre 2023. “

Le autorità tedesche hanno avvertito che il conflitto potrebbe intensificarsi dopo i crescenti avvertimenti da parte del governo israeliano.

“Ciò vale in particolare per le parti meridionali del Libano fino alle aree urbane meridionali di Beirut e della valle della Bekaa, compresa la regione di Baalbek-Hermel”, ha affermato il ministero.

Esperto: La guerra tra Israele e Hezbollah sarà un disastro

zk/ap (Reuters, AFP, AP, DPA)