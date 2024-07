Jacoby Jones, campione del Super Bowl dei Baltimore Ravens, è morto all’età di 40 anni

BALTIMORA – Jacoby Jones, l’ex wide receiver e kick returner che ha aiutato i Baltimore Ravens a vincere il loro ultimo titolo del Super Bowl, è morto, hanno annunciato domenica i Baltimore Ravens. Jones aveva 40 anni.

La famiglia di Jones ha dichiarato in un comunicato che è morto nella sua casa di New Orleans. Jones ha festeggiato il suo compleanno l’11 luglio.

“Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per tutti i pensieri gentili e il supporto che ci avete dato durante questo momento difficile.”

“Il vostro continuo sostegno e rispetto per la nostra privacy significa molto per noi”, ha affermato la famiglia in una dichiarazione attraverso la NFL Players Association.

Jones è stato promosso ad aprile a capo allenatore dei Beaumont Renegades, una squadra di calcio indoor. In precedenza ha anche allenato la squadra di football della Morgan State University di Baltimora.

“Siamo rattristati nell’informarvi della scomparsa dell’allenatore Jacoby Jones. Ha significato molto per noi e sappiamo quanto lo amavate”, ha dichiarato il club dei Beaumont Renegades in un comunicato. “Jacoby era un calciatore speciale. Amava tutti minuto di ogni partita e sapevo che averlo ogni giorno era una benedizione. Ma quello che si può dire di lui come calciatore è solo la punta dell’iceberg delle sue qualità di uomo”.

In nove stagioni NFL con Houston, Baltimora, San Diego e Pittsburgh, Jones ha ottenuto 203 passaggi per 2.733 yard e 14 touchdown.

Ha anche avuto 127 ritorni di kickoff (13,5 yard per ritorno) per quattro goal e 183 ritorni di kickoff (27 yard per ritorno) per cinque goal.

Nel 2017, ha firmato un contratto di un giorno con i Ravens in modo da poter ritirarsi come membro della squadra. È stato premiato dai Ravens prima della partita dell’AFC Divisional contro gli Houston Texans lo scorso gennaio.

“Un miracolo alto un miglio”

Jones, che ha giocato per i Baltimore Ravens dal 2012 al 2014, ha avuto una prima stagione memorabile con Baltimora.

È stato selezionato come ritorno Pro Bowl e All-Pro nel 2012.

Nel round divisionale dell’American Football Conference dei playoff contro i Denver Broncos, Jones ricevette un passaggio da 70 yard con 31 secondi rimasti nel regolamento per pareggiare il punteggio 35-35.

I Ravens hanno vinto il secondo tempo supplementare su field goal di Justin Tucker.

Sensazione del Super Bowl

Jones è diventato il primo giocatore a segnare un touchdown in ricezione e a restituire un kickoff per un touchdown in un Super Bowl.

Ha guidato i Baltimore Ravens al Super Bowl XLVII contro San Francisco, 34-31, il 13 febbraio 2013.

Jones ha ricevuto un passaggio da 56 yard di Joe Flacco per dare ai Ravens un vantaggio di 21-3 alla fine del secondo quarto. Ha poi aperto il terzo quarto con un calcio d’inizio di 108 yard, il più lungo nella storia del Super Bowl o della postseason.

“Perdita devastante”

I Baltimore Ravens hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che Jones, durante le sue tre stagioni con l’organizzazione, ha avuto un impatto duraturo dentro e fuori dal campo.

“Siamo stati profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Jacoby Jones”, hanno detto i Baltimore Ravens in un comunicato. “Jacoby aveva una capacità unica di connettersi con chiunque incontrasse. Il suo carisma, la sua gioia e il suo amore hanno creato un’esperienza unica”. presenza gentile che potrebbe illuminare qualsiasi stanza o rallegrare qualsiasi giornata buia.” .

“Jacoby sarà ricordato a lungo non solo per i suoi successi sul campo di football, ma anche per i rapporti personali duraturi che ha stretto con innumerevoli persone nell’organizzazione dei Ravens, nella comunità di Baltimora e in ogni area in cui ha vissuto. Condividiamo le nostre più sentite condoglianze a Jacoby’s famiglia mentre tutti cominciamo ad affrontare questa perdita devastante.

“Ho adorato Jacoby Jones.”

L’allenatore di football dei Baltimore Ravens, John Harbaugh, ha detto di avere diversi ricordi preferiti di Jones, incluso uno con sua madre durante una partita contro i Minnesota Vikings.

“Ho amato Jacoby Jones. Lo amavamo tutti. Il suo spirito, il suo entusiasmo e il suo amore per le persone erano così forti”, ha detto Harbaugh. “Era una luce. Era un caro figlio per la sua amorevole madre, la signora Emily. La mia giocata di calcio preferita era quando Jacoby parlava con sua madre in end zone, prima del calcio d’inizio di ritorno a fine partita contro i Vikings in una sparatoria durante una bufera di neve. Poi “Jacobi si precipitò a raccogliere la palla e corse di nuovo per segnare un gol”.