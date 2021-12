Jakeem Grant ha rimandato la palla indietro di 97 yard per un touchdown, con Pierce in vantaggio 27-21 all’intervallo.

Getty Images

Sembra un sacco che si chiude con una coulisse.

Pierce e Packers hanno segnato tre touchdown ciascuno nel loro secondo quarto Calcio della domenica sera Matchup e Chicago ha aggiunto un field goal.

Destinatario Jakeem Grant Pierce ha preso un vantaggio di 10-0. Ma poi ha girato la palla di circa 97 yard per un touchdown alla fine del trimestre per dare a Chicago un vantaggio di 24-14.

I Packers hanno risposto con un veloce quattro game, finendo con un drive da 75 yard Aaron Rodgers Touchdown da 38 yard per il ricevitore Tawante Adams.

Rodgers passa 203 yard con un paio di touchdown a 21 su 15. Alan Lazard Conduce la squadra con quattro prese per 58 yard con DD. Adams ha tre ricezioni per 56 yard.

Nella sua prima partita da titolare dopo una frattura costale contro i Ravens nell’undicesima settimana, Fields ha completato passaggi 9 su 16 per 150 yard finora con due touchdown e un intercetto. Corse sei volte per 44 yard e fu il miglior corridore dei Bears.

Le squadre speciali di Greenpeace sono state un problema per tutta la notte, con Chicago che ha ottenuto un paio di buoni ritorni per iniziare i drive sulle proprie 41 e 42 yard. e Mason Crosby Un calcio d’inizio è stato mandato fuori dai limiti per mettere Chicago nei suoi 40 anni.

Anche i Packers, nella loro formazione offensiva, con la difesa giusta, sono inclini agli infortuni Billy Turner Ha lasciato la partita per un infortunio al ginocchio nel secondo quarto. È già stato licenziato. Una trasmissione della NBC ha mostrato che Turner ha colpito il suo casco sul pavimento per la frustrazione poco prima di entrare nella tenda.

Senior Attack Lineman Dennis Kelly È entrato per sostituire Turner.