James Wood guida i Nationals alla vittoria di tre partite sui Reds

Le circostanze decisero che James Wood avrebbe lanciato con due eliminati e due eliminati nell’ottavo inning di una partita in pareggio giocata domenica pomeriggio contro i Cincinnati Reds. In un raro evento, Wood ha deciso di colpire la palla sul primo tiro. Prima che la tensione aumentasse nella solita pazienza di un debuttante nell’affrontare i Washington Nationals, Wood ha segnato un fuoricampo di tre punti che non aveva altra possibilità di fare altro che andare oltre il muro nell’area sinistra del Nationals Park – un fatto incarnato nel guarda che Wood lo ha diretto dall’esterno del box di battuta mentre ammirava il colpo, con la mazza ancora in mano mentre la palla atterrava. Quel duro colpo contro il campo avversario, che ha definito la fulminea ascesa di Wood nelle leghe minori, e sette forti inning di Jake Irvin hanno regalato ai Nationals una vittoria per 5-2 e la loro prima vittoria da metà giugno.

“Mi sentivo a mio agio andando là fuori – ho visto quel ragazzo ieri”, ha detto Wood dell’esterno sinistro dei Reds Justin Wilson. “A volte [the first pitch] “È la cosa migliore che vedrai tutto il giorno. Devi solo essere preparato.”

Mentre Wood girava intorno alle basi, la sua mente si svuotò. Ma nello spogliatoio aveva in mente la vicinanza tra le due squadre nella classifica wild card. Con cinque vittorie nelle ultime sei partite, il record dei Nationals è lo stesso di quello dei Reds: 47-53.

"Siamo allo stesso livello con loro, e anche noi stiamo cercando di fare del nostro meglio, e ogni partita è importante", ha detto Wood.

“Questo è un momento in cui le cose possono andare in entrambe le direzioni”, ha detto l’allenatore Dave Martinez. “O inizi la partita alla grande e cerchi di arrivare a qualcosa di speciale, oppure inizi la partita bene. Sono contento che i ragazzi abbiano avuto una buona partenza.”

Per dare un nome al momento Il giocatore più promettente del baseball americano Ma questo non riflette il salto fatto da Wood dalla terza alla quarta divisione. Nelle sue prime tre settimane nei principali campionati, Wood è stato esposto a diverse situazioni che avrebbero potuto far deragliare la sua stagione.

Diciamo che domenica batteva al numero sette, con la scusa che avrebbe potuto dare sollievo al 21enne che è sempre rilassato in campo. O che dal suo primo successo in Major League, sia entrato nell’ottavo inning battendo 9 volte per raggiungere le sue ultime 44 (.205). O quello tra Division III Rochester e Washington, Wood ha mostrato un approccio paziente che gli è stato utile nei campionati minori ma ha portato a una raccolta di doppi successi nelle major.

Martinez ha parlato con Wood prima della partita e gli ha detto di essere aggressivo.

“La squadra ha un piano di gioco. Trova i tuoi punti deboli”, ha detto l’allenatore. “Ma gli parli? È davvero intelligente. Capisce quello che vuole fare. Lo ha dimostrato oggi.”

Non importava che Wood avesse centrato due duri colpi domenica scorsa: lo ha fatto così spesso nella sua giovane carriera che ha una risposta automatica "quello è baseball". Nel secondo inning, la prima palla che ha messo in gioco ha lasciato la sua mazza a 107,2 mph, e ha raggiunto per poco un singolo interno dopo essere rimbalzato sul titolare dei Reds Andrew Abbott. Nel quarto inning, colpì la palla più forte, a 109 mph dal campo sinistro, che, alla velocità di Wood, avrebbe raggiunto tre basi se la palla non fosse stata presa da Will Benson. Nel sesto inning, Wood fu vittima di un altro incidente quando l'esterno centrale Stuart Fairchild saltò il muro per rubargli di nuovo la palla.

Tornò in campo senza espressione. Almeno colpiva la palla in aria, colpendo le palle giuste, colpendo palle veloci. La prima palla lanciata da Wilson era ad alta velocità, colpita a 94,2 mph. Wood lo mandò a 105,9 mph, 404 piedi sui sedili. Mentre entrava in campo, strinse la mano all’esterno centrale C.J. Abrams, un gesto che gli fece cadere dalla testa il cappello del fuoricampo.

I Nazionali sono in questa posizione solo grazie alla genialità di Irvin; Ha concesso due punti guadagnati in sette inning con sette strikeout e non ha concesso punti. Dopo aver concesso sei gol guadagnati in ciascuna delle sue due partite precedenti prima della pausa All-Star, è tornato alla sua vecchia forma.

“Penso che la pausa sia stata un ripasso, un promemoria per rimanere con i piedi per terra, restare dove sei e vivere sull’offensiva”, ha detto Irvin.

Irvin è abituato a mettersi nei guai presto, quindi il potente tiro di Noelvi Marte nel secondo tempo non lo ha stressato. Né lo stress di cercare di resistere in un bullpen di soccorso a corto di personale, o la solita mancanza di supporto nella corsa che ha ricevuto, o la breve visita del preparatore atletico Paul Lessard nel terzo periodo dopo che sembrava essersi slogato la gamba destra mentre bloccava la Terra . Ha ottenuto un numero migliore di punti e Ha usato quattro strati di filo Più del solito, con conseguente scarsa comunicazione.

I Nazionali hanno risposto nel terzo inning, quando Juan Yepez (1.007 OPS dal suo arrivo il 5 luglio) ha spinto Jacob Young al terzo posto. Pochi tiri dopo, l'interbase dei Reds Austin Wiens ha tentato di catturare Young tra la terza e la base di casa, ma ha rovesciato Marte in terza base, permettendo a Young di segnare; Marty è stato accusato ingiustamente. Harold Ramirez, un altro battitore di mezza stagione, ha eliminato Yepez portando i Nationals in vantaggio per 2-1 prima che Irvin concedesse un altro tiro in solitaria a Fairchild nel quinto inning. Wood ha segnato gli ultimi tre punti.