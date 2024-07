Jasper Fire: l’ultima mappa dopo lo scoppio degli incendi nel Parco Nazionale Jasper in Alberta

Il perimetro del complesso degli incendi di Jasper è stato stimato in 36.000 ettari.

La città turistica di Jasper, nel Canada occidentale, è stata “devastata” dagli incendi, con enormi fiamme fuori controllo, hanno detto i funzionari.

Secondo il Parco Nazionale di Jasper, il perimetro del complesso degli incendi di Jasper era stimato a 36.000 ettari (circa 89.000 acri) a partire da giovedì sera.

Il parco ha affermato che la mappatura del complesso è stata difficile a causa di fattori tra cui forti venti, fumo e “comportamento estremo del fuoco”.

Il complesso comprende gli incendi scoppiati lunedì nel Parco nazionale di Jasper e da allora bruciati, così come l’incendio di Utopia scoppiato il 19 luglio vicino a Myet Hot Springs.

“Gli equipaggi sfrutteranno questo tempo per fare quanti più progressi possibili per sopprimere gli incendi e limitarne la diffusione”, ha detto il Jasper National Park Service in un aggiornamento giovedì sera, anche se ha notato che il clima più caldo nelle previsioni aumenterà l’attività degli incendi.

La città di Jasper e il Parco Nazionale di Jasper in Alberta sono stati chiusi ed evacuati all’inizio di questa settimana a causa degli incendi nel parco, il più grande parco nazionale delle Montagne Rocciose canadesi.

Il parco ha detto che l’incendio ha raggiunto la città di Jasper mercoledì sera, causando “perdite significative”.

Il sindaco di Jasper Richard Ireland ha detto che la città è stata “devastata” dagli incendi. Secondo il premier dell’Alberta Danielle Smith, a Jasper ci sono probabilmente dal 30 al 50% di danni strutturali, dove le valutazioni sono ancora in corso.

Non sono stati segnalati feriti a causa dell’incendio, ha detto il Jasper National Park Service in un aggiornamento pubblicato giovedì mattina.

A più di 25.000 persone è stato ordinato di evacuare le proprie case dal parco e da Jasper a causa degli incendi, hanno detto i funzionari.

Giovedì il primo ministro canadese Justin Trudeau ha autorizzato le forze armate canadesi a rispondere agli incendi. Più tardi nel corso della giornata ha detto che il governo stava impiegando più risorse per “potenziare” la risposta agli incendi a Jasper e in tutta l’Alberta.

“I nostri governi stanno lavorando insieme per mantenere gli abitanti dell’Alberta al sicuro e supportati durante questa crisi”, ha detto giovedì sera sui social media.

Secondo il governo dell’Alberta, l’Alberta sta vivendo “condizioni estreme di incendi”, con oltre 170 incendi in tutta la provincia.