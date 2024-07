JAY SLATER: La famiglia lascia un nuovo commovente tributo all’adolescente

Il signor Slater, di Oswaldtwistle, è stato ufficialmente identificato come il corpo trovato lunedì in un burrone nella regione di Masca, a Tenerife, quasi un mese dopo la sua prima scomparsa.

Resta inteso che parte delle quasi 60.000 sterline raccolte in una campagna GoFundMe potrebbero essere utilizzate per coprire i costi di rimpatrio, se necessario.

LPT Global ha aiutato la famiglia Slater a svolgere le formalità con il sistema giudiziario spagnolo, che secondo Searle potrebbe essere “schiacciante” per i parenti in difficoltà.

“C’è molto da fare, e ovviamente quando sei in un paese straniero, e non parli la lingua, e non hai nessuno intorno a te che ti aiuti davvero, e sei nella situazione dei genitori di Jay … non è solo il tipo di cosa con cui hai a che fare, è qualcosa con cui hai a che fare”, ha detto. “Travolgente.”