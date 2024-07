JayLynn Brown risponde a un video virale e afferma che Bronny James dei Lakers “ha tutti gli strumenti”

La star dei Boston Celtics Jaylen Brown ha risposto a un video virale in cui sembrava esprimere dubbi sulla capacità di Bronny James di avere successo nella NBA.

In un post su X, Brown ha spiegato che James “ha tutti gli strumenti intorno a sé per avere successo” e che non vede l’ora di “osservare la sua crescita” come giocatore.

Dal video non era nemmeno chiaro che Brown stesse parlando di James e della sua capacità di giocare nell’NBA, ma il momento attirò così tanto l’attenzione di Internet che il campione in carica delle NBA Finals si sentì obbligato ad affrontare la questione.

Ci sono molte domande sulle prospettive a breve e lungo termine di James in questo momento. Ha avuto una stagione deludente alla USC, anche se è stato sorprendente che abbia giocato dopo aver affrontato Arresto cardiaco Durante la formazione nel luglio 2023.

Il comitato Fitness to Play della NBA ha dovuto… Chiaro James prima di diventare idoneo a partecipare al progetto di mietitrebbia a maggio.

B/R Jonathan Wasserman Si aspetta che James diventi una guardia da due punti nella NBA, definendolo un “gestore di palla secondario e tiratore a bruciapelo” in attacco. Ha anche elogiato le sue capacità difensive:

“La combinazione di velocità, forza, intelligenza e concentrazione di James lo ha reso un eccellente difensore a livello di scuola superiore e universitaria. È difficile da abbattere da solo e fa un buon lavoro nell’evitare di essere messo fuori gioco da un bloccante, è vigile e cerca attivamente di anticipare i passaggi. “Affinché possa giocare la palla, le squadre NBA devono immaginare che possa difendere qualsiasi area della linea di fondo con la sua velocità e tenacia. “

Le preoccupazioni sull’abilità di tiro di James non sono diminuite nella Summer League. Sta effettuando il 21,1% dei tiri dal campo su 9,5 tentativi a partita, e non ha effettuato nessuno dei suoi 11 tiri da tre punti in due partite a Las Vegas.







James ha detto di essere aperto a qualunque ruolo i Lakers gli offriranno durante la stagione 2024-25, sia con il club principale che nella G League.

“Non vedo l’ora di vedere qualsiasi partita di basket a cui gioco, non importa a quale livello gioco”, ha detto Ha detto ai giornalisti Dopo che i Lakers persero 99-80 contro gli Houston Rockets il 12 luglio.

James ha firmato Quattro anni, 7,9 milioni di dollari Il giocatore della nazionale nigeriana Mohamed Salah ha firmato un contratto con i Los Angeles Lakers dopo essere stato selezionato con la 55esima scelta nel Draft NBA 2024.

Finché le aspettative sono ragionevoli, soprattutto all’inizio della sua carriera, James può ricevere lo sviluppo adeguato necessario per affinare le sue capacità in modo da poter diventare un collaboratore affidabile nella NBA per gli anni a venire.