Jeff Lurie degli Eagles vuole che Jalen Hurts e Nick Sirianni rimangano autentici – NBC Sports Philadelphia

ORLANDO, Florida – Il proprietario degli Eagles Jeff Lurie è un sostenitore dell'autenticità.

Soprattutto nel suo capo allenatore e quarterback in franchising.

Durante la caduta libera degli Eagles alla fine della stagione 2023, c'erano molte immagini di Jalen Hurts con la faccia di pietra a bordo campo o dell'uomo selvaggio Nick Sirianni.

Due lati dello spettro, entrambi autentici.

“È quello che è”, ha detto Lowry di Hurts. “È la cosa peggiore avere 24 o 25 anni e cercare di essere qualcosa. Sii autentico così com'è. È un esempio perfetto ed eccellente. Ci sono momenti per lo stoicismo.

“Quando eravamo 10-1, la gente diceva che era a causa dello stoicismo e della calma di Jalen sotto la tempesta, eravamo 10-1 in tutte quelle partite ravvicinate e poi ne abbiamo perse alcune, e 'Oh, forse non è a posto' o qualsiasi altra cosa. Mi piace come è Jalen. Penso che abbia il suo stile.”

Ciò che ha detto Laurie è sicuramente vero. La maggior parte delle persone vedeva il comportamento calmo di Hurts come un grande vantaggio quando la squadra riusciva. Ma quando le cose hanno iniziato ad andare male la scorsa stagione, ci sono state segnalazioni secondo cui alcuni volevano che Hurts avesse un leader esterno. Ehi, forse aiuterebbe.

Gli Hurts non hanno giocato bene per tutto il 2023, ma ancora una volta nessuno lo ha fatto. Ecco perché gli Eagles hanno perso sei delle ultime sette partite. Ma martedì Lowry ha dato a Hurts un forte voto di fiducia.

“Si adatterà a questo e aprirà la strada perché è davvero rispettato per quello che è”, ha detto Lowry. “Hai un giocatore che ha 25 anni. Penso che tu voglia rafforzare la sua identità, non cercare di trasformarlo in qualcuno che non è. È un leader eccezionale”.

Lowry è l'uomo di punta a capo dell'organizzazione e martedì, durante l'incontro dei proprietari della NFL a Orlando, ha chiesto autenticità. Hurts ha ancora solo 25 anni e può ancora crescere e cambiare, ma sembra che Lurie non voglia che Hurts abbia un ruolo in come alcuni credono che dovrebbe apparire o suonare un buon leader. Laurie vuole che Hurts sia se stesso.

Vuole anche che Sirianni sia se stesso… la maggior parte delle volte.

Il focoso allenatore si è guadagnato una reputazione dopo aver ripetutamente fatto saltare una guarnizione sulla linea laterale. Questo verbo a volte sembra un po' debole.

“Penso che, prima di tutto, uno degli aspetti che rendono Nick davvero bravo è che è autentico. Non si tira indietro”, ha detto Lowry. “E questo può anche essere un aspetto negativo a volte. A bordo campo non si vuole attirare le ire degli arbitri. Sono sempre preoccupato, sai, voglio che gli arbitri ci diano una bella scossa, quindi non voglio che reagisca in modo eccessivo. Ma amo la sua passione.

“Quindi penso che si renda conto che potrebbe essere un po' controproducente se si spinge troppo oltre con la sua passione, ma non vuoi fermarti da dove viene quella passione. Quindi devi trovare un punto debole. Penso che lo voglia trova un punto debole per quello che significa. Adoro la sua passione, comunque.

Sirianni sta entrando nella sua quarta stagione da allenatore e si è interessato al calcio per gran parte della sua vita. Quindi non è che cambierà la sua personalità da un giorno all'altro. Anche Sirianni ha ammesso di essere stato “molto nervoso” in alcuni momenti in panchina, quindi le parole di Lowry non sorprenderanno.

