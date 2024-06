Jennifer Lopez gareggia per il miglior selfie d’Italia senza Ben Affleck

Nel frattempo, Ben, un padre Viola18, Serafina15 anni Samuele12, con es Jennifer Garner– Recentemente è diventata molto sincera su cosa significhi sposare qualcuno con il potere da star di J.Lo.

“È molto popolare e la gente lo adora”, ha detto durante la première di Peacock il 20 giugno Cuore a cuore. “Rappresenta davvero qualcosa di importante per le persone. La gente dice: ‘Ah!’ J.Lo!” è fantastico.”

IL aria L’attore ha anche sottolineato uno dei loro incontri più intensi con i fan, avvenuto quando la coppia e i loro figli si sono imbattuti nel traffico a Times Square mentre si recavano a uno spettacolo a New York City.

“Dovevamo scendere dall’auto e ho pensato: ‘Merda, tesoro, faremo tardi. Dobbiamo camminare per un isolato e mezzo'”, ha spiegato Ben. Lei era tipo “Okay”. Non ha detto: “Dobbiamo andare, dobbiamo camminare!” “Stai diventando impaziente perché ci sarà traffico per circa 10 minuti e ci vorranno 2 minuti per camminare.”

Sfortunatamente, le cose non sono andate bene.

“C’era una signora che fumava erba”, ha continuato la 51enne, “e indossava un abito viola attillato e ha iniziato a correre all’indietro per filmare, dicendo ‘J.Lo!’ come un evangelista che poi attira tutti, tutti turisti – proprio così!”

