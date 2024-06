Jennifer Lopez si gode una cena in Italia senza Ben Affleck

Jennifer Lopez Ha continuato la sua vacanza in Italia senza il marito Ben Affleck …Godersi una cena di sabato con due amici in un ristorante elegante.

La cantante/attrice e i suoi due amici – un uomo e una donna – sono arrivati ​​ieri sera al Ristorante Da Vincenzo a Positano per un raffinato banchetto italiano.

Ci è stato detto che Jen e co. Si sono seduti a un tavolo fuori per festeggiare il compleanno di uno del gruppo. (Nel caso ve lo stiate chiedendo, il compleanno di J.Lo è il mese prossimo, quindi probabilmente non era la sua piccola serata.)

Le nostre fonti dicono che due guardie di sicurezza tenevano d’occhio i tre mentre trascorrevano alcune ore mangiando deliziosi piatti italiani. Ci è stato detto che J Lo era di ottimo umore, sorrideva, rideva e chiacchierava con i suoi amici.

TMZ ha ottenuto un breve video della serata fuori di J Lo, che la mostra seduta con i suoi amici a un tavolo circondata da uno staff di cantanti. J Lo era radiosa e appariva sbalorditiva mentre prendeva un boccone di cibo dalla forchetta.

Nel frattempo, a Los Angeles, Ben andava a cavallo Circa sulla sua moto con suo figlio, Samuele, senza J Lo in vista. In effetti, Ben non vede fisicamente J. Lo da diversi giorni, da quando è partita per l’Italia.

Prima di ciò, la coppia è stata vista uscire insieme per Partecipare a eventi familiari, mentre attualmente vivono separatamente in residenze separate a Los Angeles. Ci stanno provando anche loro La loro casa di Beverly Hills venne venduta tranquillamente Un anno dopo lo acquistò per 60 milioni di dollari.

Inoltre…Jin è stato avvistato in tutta la città Definire diverse proprietà In vendita.

TMZ Studios