Jerry Seinfeld critica “Friends” per aver rubato i personaggi di “Seinfeld”.

televisione

Non sarà lì per loro.

Jerry Seinfeld, 70 anni, ha avuto parole dure per la serie “Friends”.

Mentre promuove “Unfrosted”, il suo debutto alla regia, Seinfeld prende di mira la sitcom di successo accusandola presumibilmente di averlo imitato.

“Unfrosted” è una commedia di prossima uscita sulla creazione di Pop-Tarts. Oltre a Seinfeld, nel cast figurano Hugh Grant, Melissa McCarthy, Max Greenfield, Amy Schumer, Peter Dinklage, Christian Slater, James Marsden e Dan Levy.

“Unfrosted” è il debutto alla regia di Jerry Seinfeld. Pop-Tart/YouTube

“Unfrosted” è una commedia sulla creazione di Pop-Tarts. Immagini Getty

Il video promozionale di “Unfrosted” accusa Seinfeld di violazione del marchio perché “fa riferimento a 221 colazioni con marchio” nel film.

“Conosci il concetto di violazione di marchio?” Il presidente immaginario di Pop-Tarts, Kelman P. Gasworth, chiede a Seinfeld nel video.

“Vedi, signor Seinfeld, ci hai preso qualcosa, e ora noi prenderemo qualcosa da te. Mostralo, Tarty.”

È stato quindi esposto un trofeo contenente gli attori di “Seinfeld” Ali Wentworth, Phil Morris e Larry Thomas.

“Schmubby, Jackie Chilis e Soup Nazi!” I miei personaggi!” esclamò Seinfeld.

“Sono i miei personaggi adesso, signor Seinfeld”, afferma Gasworth. “Dimmi, come ti senti quando le persone ti rubano le idee e poi ne fanno quello che vogliono?”

“Intendi tipo 'amici'?” chiede Seinfeld.

Quando a Jerry Seinfeld è stato chiesto come ci si sente quando le persone “ti rubano le idee”, ha risposto: “Intendi tipo ‘amici’?” Warner Bros.

Jason Alexander (in senso orario da sinistra), Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus e Jerry Seinfeld in “Seinfeld”. ) Televisione Columbia TriStar

Il cast di Friends comprende Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Jennifer Aniston. Warner Bros.

“Seinfeld” è andato in onda per nove stagioni sulla NBC dal 1989 al 1998. Definito “uno spettacolo sul nulla”, seguiva la vita quotidiana di un gruppo di amici (che finirono dietro le sbarre – uno spettacolo condiviso Scritto da Larry David su HBO). “Curb Your Enthusiasm” è stato recentemente onorato nel suo finale di serie).

Friends è andato in onda per 10 stagioni sulla NBC dal 1994 al 2004, e sebbene seguisse anche la vita quotidiana degli amici, aveva più trame e un finale più ottimista nello stile di una commedia romantica, dando a Chandler (il defunto… Matthew Perry) L'ultima parola. .

David Schwimmer (in senso orario dall'alto a destra), Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston e Matthew Perry in Friends. Warner Bros.

Jerry Seinfeld ha scherzato dicendo che il programma televisivo “Friends” ha copiato “Seinfeld”. Intrattenimento a Castle Rock

Jerry Seinfeld ha parlato anche di “cultura del PC”. Intrattenimento a Castle Rock

In Una recente intervista con il New YorkerSeinfeld ha anche detto che secondo lui la commedia è andata in declino.

“Nulla ha davvero un impatto sulla commedia. Le persone ne hanno sempre bisogno. Ne hanno così tanto bisogno e non lo capiscono”, ha detto Seinfeld allo sbocco.

“Una volta tornavi a casa alla fine della giornata e la maggior parte della gente diceva: 'Oh, c'è 'Cheers'. Oh, “MASH” è acceso. Oh, stanno trasmettendo “Mary Tyler Moore”. È in onda “Tutto in famiglia”. Avevo solo predetto: “Ci saranno alcune cose divertenti che potremo guardare in TV stasera”. Bene, indovina un po': dov'è?

Ha aggiunto: “Questo è il risultato dell’estrema sinistra Computer Stupidi, le persone si preoccupano troppo di offendere gli altri.

“'Unfrosted' arriva su Netflix Il 3 maggio.

