Jerry West, leggenda della NBA, muore a 86 anni

La leggenda dell’NBA Jerry West, Un giocatore la cui prolifica carriera da giocatore lo ha portato sul logo della lega e lo ha portato a numerosi campionati alimentati dalla sua passione per il basket è morto mercoledì, hanno detto i Los Angeles Clippers.

L’86enne stava svolgendo un lavoro ConsiglioeR. per i Clippers dal 2017.

“Jerry West, personificazione della grandezza del basket e amico di tutti coloro che lo conoscevano, è morto pacificamente questa mattina all’età di 86 anni”, si legge in un comunicato dei Clippers. “Sua moglie Karen era al suo fianco.”

Il commissario NBA Adam Silver ha definito West un “genio del basket” e una figura “definitiva” nel campionato.

“Apprezzo la mia amicizia con Jerry e la conoscenza che ha condiviso con me nel corso degli anni sul basket e sulla vita”, ha detto Silver in una nota. Ha molti amici nella comunità NBA.”

Naismith Membro della Basketball Hall of Fame Era un tutto americano Virginia dell’ovest Università Prima di giocare 14 stagioni con i Los Angeles Lakers.

Jerry West dei Los Angeles Lakers prende un brutto tiro nel 1973. Heinz Kluetmeier / Sports Illustrated tramite file Getty Images

Nonostante il fatto che la carriera di West sia avvenuta in un’era con il programma di playoff più breve, il suo nome è ancora in giro per l’NBA. Libretti di bordo stagionali: 4.457 punti (nono maggior numero), 1.622 canestri realizzati (nono) e 1.213 tiri liberi realizzati (settimo) sono solo alcuni.

In partita della stagione regolareWest ha effettuato 7.160 tiri liberi, il nono in assoluto.

La duratura influenza multigenerazionale di West sullo sport non può essere sottovalutata.

La moderna NBA I fan lo conoscono come “Loco”. Con la sua silhouette fungeva da immagine frontale del basket.

Baby boomer West è conosciuto come “Mr. Clutch”.,“ Un giocatore sempre pronto a prendere i colpi che decidono la partita. Notoriamente ha battuto il suono del cicalino Un 60 piedi contro i New York Knicksmandando la terza partita delle finali NBA del 1970 ai tempi supplementari.

E anche i fan più anziani potrebbero conoscere West come “Zeke di Cabin Creek”, un soprannome leggermente più geograficamente impegnativo dato che è cresciuto a Selyon, West Virginia, non nella vicina Cabin Creek.

“Oggi è uno dei giorni più tristi per la West Virginia University e per lo stato del West Virginia.” Il direttore atletico della WVU Ren Baker detto in un comunicato. “Abbiamo perso uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi e non potrà mai esserci un altro Jerry West.”

Prima di diventare professionista, West ha giocato in quella che è generalmente considerata la migliore squadra amatoriale nella storia del basket mondiale. Ha vinto la medaglia d’oro nel 1960 Americani.

L’allenatore Pete Newell ha scelto i futuri Hall of Famers Walt Bellamy, Jerry Lucas, Oscar Robertson e West per una squadra che ha segnato una media di oltre 42 punti per il torneo di Roma di quell’estate.

West continuò la sua grandezza tra i professionisti, portando i Lakers a nove presenze nelle finali NBA, conquistando il titolo una volta nel 1972.

Ha trascorso quasi due decenni nel front office dei Lakers. Serve come direttore generale E aiuta a mettere insieme le leggendarie squadre di “Showtime”.

Con West in vari incarichi manageriali, i Lakers conquistarono titoli NBA nel 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 e 2000.

Il vice-allenatore dei Los Angeles Lakers Pat Riley era con il capo-allenatore Jerry West nel 1981. Sports Illustrated tramite il file Manny Millan/Getty Images

Ha lavorato per i West Memphis Grizzlies e i Golden State Warriors. Era nel front office di Golden State quando i Warriors vinsero i titoli nel 2015 e nel 2017, il suo settimo e ottavo campionato come dirigente.

Il proprietario dei Warriors Joe Lacob è cresciuto in Massachusetts come fan dell’arcinemico Boston Celtics, ma ha detto di essere sempre stato il più grande fan della NBA.

“Per me era il basket. Non riguardava solo il gioco vero e proprio, ma trasudava competitività”. Lo ha detto Lacob in un comunicato Il mercoledì. “Era l’individuo più competitivo che abbia mai incontrato, a dir poco grandioso. Voleva vincere. Lo consumava. Era più grande della vita. Era un’icona”.

Lacob ha aggiunto: “Siamo devastati dalla notizia odierna della sua scomparsa e offriamo le nostre preghiere e il nostro sostegno a sua moglie Karen, a tutta la sua famiglia e alla comunità NBA”.

L’Occidente ha vinto Dirigente dell’anno Premi con i Lakers nel 1995 e i Grizzlies nel 2004.

“I quattro decenni di Jerry con i Lakers includevano una carriera di successo come capo allenatore e una notevole carriera nel front office, consolidando la sua reputazione come uno dei più grandi dirigenti nella storia dello sport”, ha detto Silver. “Ha contribuito a costruire otto squadre di campionato durante la sua permanenza nella NBA – un’eredità di risultati che rispecchiano la sua eccellenza in campo.”

L’impatto di West sul basket professionistico può essere visto ogni volta che una dichiarazione ufficiale della lega appare sulla carta intestata dell’NBA o qualcuno scivola sulla merce dell’NBA.

Il logo rosso-bianco-blu, disegnato dal guru Alan Siegel nel 1969, rimane una delle immagini più durature negli sport nordamericani.

Jerry West siede con la sua sagoma sul logo NBA durante una partita dei Clippers a Los Angeles nel 2015. Stephen Dunn/Getty Images

Dick Schaub, un amico di Siegel e noto giornalista sportivo, gli ha consegnato un trofeo di foto dell’NBA e una foto di West – che salta con la mano sinistra, guida verso il canestro – e gli salta addosso.

“L’ho sempre ammirato, ma il film mi è piaciuto perché era un buon verticale e aveva questo movimento”. Siegel ha detto a NBA.com Nel 2021. “Sono stato un suo fan, ed è uno di quei ragazzi che ha avuto una storia importante nella NBA.”

All’epoca Siegel non aveva rivelato che West fosse stato l’ispirazione per quella famosa silhouette, ma a molti fan era chiaro.

“Nel progettare il logo, non ho mai detto che fosse basato sulla sua immagine”, ha detto. “È stato scoperto molti anni dopo.”

Negli ultimi anni, la West è diventata una sostenitrice della salute mentale, parlando apertamente delle sue battaglie contro la depressione È stato riscoperto durante l’infanzia con un padre violento nella povera e rurale West Virginia.