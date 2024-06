Jerry West, l’ispiratore del logo NBA, è morto all’età di 86 anni

Jerry West, tre volte selezionato nella Basketball Hall of Fame in una carriera leggendaria come giocatore e dirigente, e la cui silhouette è la base del logo della NBA, è morto mercoledì mattina, hanno annunciato i Los Angeles Clippers.

Aveva 86 anni.

Soprannominato “Mr. “Clutch” per le sue recenti imprese da giocatore, West è stato un campione NBA che è stato inserito nella Hall of Fame come giocatore nel 1980 e di nuovo come membro della squadra olimpica statunitense vincitrice della medaglia d’oro nel 1960. 2010. Verrà premiato per la terza volta nel Più tardi quell’anno come collaboratore, il commissario NBA Adam Silver definì West “uno dei più grandi dirigenti nella storia dello sport”.

“Ha contribuito a costruire otto squadre di campionato durante la sua permanenza nella NBA, un’eredità di risultati che riflette la sua eccellenza in campo”, ha detto Silver. “Sarà inserito il prossimo ottobre nella Naismith Basketball Hall of Fame come Collaboratore, diventando la prima persona in assoluto ad essere nominata Collaboratore e Giocatore. Ho apprezzato la mia amicizia con Jerry e la conoscenza che ha condiviso con me per molti anni basket e vita.

Nell’annunciare la sua morte, i Clippers hanno detto che West era “l’incarnazione dell’eccellenza del basket e un amico per tutti coloro che lo conoscevano”. La moglie di West, Karen, era al suo fianco quando è morto, hanno detto i Clippers. West ha lavorato con i Clippers come consulente negli ultimi sette anni.

È stato un All-Star in tutte e 14 le sue stagioni NBA, 12 volte selezionato All-NBA, parte della squadra dei Lakers del 1972 che vinse il campionato, e MVP delle finali NBA quando i Lakers persero contro i Boston Celtics nel 1969 – The è stato il primo anno in cui questo premio è stato assegnato, ma è ancora l’unica volta che è stato assegnato a un giocatore della squadra perdente: è stato selezionato come parte della squadra del 75° anniversario della NBA.

West è stato il direttore generale delle squadre del campionato dei Los Angeles Lakers, dove ha contribuito a costruire la dinastia “Showtime”. Ha lavorato anche nel front office dei Memphis Grizzlies, dei Golden State Warriors e dei Clippers. Tra i suoi successi più importanti come dirigente dei Lakers: ha arruolato Magic Johnson e James Worthy, poi ha chiamato Kobe Bryant e infine Shaquille O’Neal per giocare al fianco di Bryant.

La sua carriera nel basket è stata un ponte tra generazioni: West ha giocato per Elgin Baylor, che ha descritto come “il giocatore più grande e solidale di quell’epoca”, e Wilt Chamberlain. Come allenatore e dirigente, ha lavorato con le superstar della NBA negli ultimi 40 anni: Kareem Abdul-Jabbar, Johnson, Worthy, O’Neal, Bryant, Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Kawhi Leonard e Ball. Tra loro c’è George.

“Mi meraviglio di loro, della gioia che portano agli appassionati di basket di tutto il mondo”, ha detto West nel 2019.

Anche negli ultimi anni della sua vita, West era considerato uno dei re del basket. Sedeva abitualmente a bordo campo alle partite della Summer League a Las Vegas, spesso guardando diverse partite in un solo giorno mentre salutava lunghe file di giocatori – tra cui LeBron James – che si avvicinavano per stringergli la mano.

“Il gioco riguarda così tante cose”, ha detto West mentre frequentava la Summer League l’anno scorso. Ha aggiunto: “I giocatori cambiano, lo stile di gioco può cambiare, ma il rispetto che si impara in questo gioco non cambia mai”.

Moschee, Sui social mediaHa espresso le sue condoglianze: “Mi mancheranno davvero i nostri seminari, mio ​​caro amico!” I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla tua meravigliosa famiglia! Ama per sempre Jerry! Riposa in paradiso, amico! ha scritto mercoledì il capocannoniere di tutti i tempi della NBA.

West è al 25° posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della NBA, e sebbene la lega non abbia mai confermato che West fosse effettivamente il modello per il suo logo – un giocatore che dribbla la palla, su uno sfondo rosso e blu – la lega non ha mai detto il contrario.

“Sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente che il logo sia di Jerry West, sicuramente gli somiglia molto”, ha detto Silver nel 2021.

L’Occidente rimane il leader di tutti i tempi delle finali NBA in termini di punti totali, insieme ai field goal realizzati e tentati, nonché ai tiri liberi realizzati e tentati. Ha giocato nella serie del titolo nove volte con i Lakers. La sua squadra è andata 1-2 contro i New York Knicks e 0-6 contro i Celtics.

“Quei dannati Celtics”, diceva spesso.

West ha anche realizzato uno dei tiri più famosi nella storia delle Finali, 60 piedi alla campana Da Gara 3 della serie del 1970 tra Knicks e Lakers per forzare i supplementari.

Mercoledì mattina sono arrivate le condoglianze da tutto il mondo dello sport. I Los Angeles Dodgers hanno rilasciato una dichiarazione definendo West “una figura indelebile nel panorama sportivo di Los Angeles da più di 60 anni” e l’NBA aveva intenzione di onorare West prima della partita 3 delle finali NBA tra Celtics e Dallas Mavericks mercoledì sera .

“Jerry West è una delle mie persone preferite che abbia mai avuto il privilegio di conoscere nella NBA”, ha detto mercoledì il direttore generale dei Miami Heat, Micky Arison. Mi ha accolto nel campionato, mi ha dato consigli fin dal primo giorno e non ha mai chiesto nulla in cambio. “Ci mancherà.”

Michael Jordan ha detto di considerare West “un amico e un mentore, come un fratello maggiore per me”.

“Ho apprezzato la sua amicizia e conoscenza”, ha detto Jordan. “Ho sempre sperato di giocare contro di lui come concorrente, ma più lo conoscevo, più desideravo essere suo compagno di squadra, ammiravo le sue idee sul basket e condividevamo molte somiglianze nel modo in cui affrontavamo il gioco.

West, originario di Chelan, West Virginia, era conosciuto come un giocatore testardo che raramente era soddisfatto della sua prestazione. È cresciuto sparando da un canestro montato sul lato del capannone e spesso sparava fino a fargli sanguinare le dita. È diventato il primo giocatore delle scuole superiori nella storia dello stato a segnare più di 900 punti in una sola stagione, con una media di 32,2 punti nel portare la East Bank High al titolo statale.

In seguito ha rivelato che il basket era la sua terapia.

Nel suo libro di memorie, West by West: My Charmed and Tortured Life, West ha raccontato una battaglia permanente contro la depressione. Ha scritto che la sua infanzia è stata priva di amore e piena di rabbia a causa degli abusi di suo padre. Spesso si sentiva inutile e, per combattere questo, ha detto che metteva le sue energie nel giocare.

West guidò la West Virginia University, dove rimane il leader di tutti i tempi nella media dei punteggi, alla finale NCAA nel 1959, quando i Mountaineers persero di un punto contro la California.

Un anno dopo aver vinto la medaglia d’oro olimpica a Roma, West si unì ai Lakers, dove trascorse tutta la sua carriera professionale. È stato premiato come uno dei 50 migliori giocatori della lega nel 1996 e quando la lega ha ampliato il voto a 75 giocatori per il suo 75 ° anniversario nel 2021, West è stato scelto di nuovo.

“Sai, non smetto mai di stupirmi dei posti in cui puoi andare in questo mondo per inseguire una palla che rimbalza”, ha detto West nel 2019, quando a quel tempo gli era stata assegnata la Medaglia Presidenziale della Libertà – la più alta onorificenza civile della nazione – Il presidente Donald Trump. Carta vincente. “La mia caccia è iniziata a Chelan, nel West Virginia, dove ho appeso un cesto di filo metallico senza rete sul lato di un ponte. Se il tuo tiro non va a segno, la palla è rotolata da una lunga sporgenza e la inseguirai per sempre. Quindi, faresti meglio a farlo.

“Ero un sognatore. La mia famiglia non aveva molto, ma avevamo una visione chiara dei Monti Appalachi, e mi sedevo da solo sulla veranda e mi chiedevo: ‘Se potessi arrivare in cima a quella montagna, cosa succederebbe?” vedrei lì?” Bene, sono arrivato dall’altra parte e i miei sogni si sono avverati, ho potuto vedere i lati, grazie a quella palla che rimbalzava.

Lo scrittore dell'Associated Press John Rabe ha contribuito a questo rapporto.

