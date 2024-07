Jimin e Jung Kook dei BTS parteciperanno a una serie di reality di viaggio prodotta da Disney+

Per gentile concessione di Disney+

Jimin e Jung Kook partono per un’avventura insieme! Le star dei BTS stanno per lanciare insieme un nuovo reality show di viaggio, intitolato sei sicuro?!esclusivamente su Disney+.

La serie in otto parti, girata nel 2023 prima che il duo si unisse all’esercito sudcoreano, segue Jimin e Jung Kook mentre viaggiano verso tre iconiche destinazioni globali: Stato di New York, USA; Isola di Jeju, Corea del Sud; e Sapporo, in Giappone. sei sicuro?! “Porterà gli spettatori in un viaggio pieno di divertimento con Jimin e Jung Kook mentre mangiano, fanno acquisti, cucinano, si accampano, vanno in kayak, nuotano e viaggiano insieme”, secondo un comunicato stampa, e “fornirà uno sguardo più approfondito su Jimin”. e l’innegabile chimica e l’affettuosa amicizia di Jung Kook mentre si legano… Una varietà di momenti indimenticabili durante il viaggio immersi in culture diverse, esplorando molte attività piene di azione e sperimentando la cucina locale.”

Esplora Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie Guarda gli ultimi video, classifiche e notizie

La notizia arriva poco dopo che un misterioso trailer è stato pubblicato sui social media, contenente una presentazione di foto che mostrano i due membri della band mentre esplorano insieme la vita all’aria aperta. Nella puntata di novembre del programma SuchwetaOspite del talk show YouTube di Suga dei BTS, Jung Kook ha rivelato che lui e Jimin una volta hanno discusso di filmare le loro avventure condivise in giro per il mondo.

“Durante un servizio fotografico con Jimin, molto tempo fa, disse che sarebbe stato divertente fare uno spettacolo di varietà di viaggio con me, e io ho accettato,” ha detto Jung Kook a Suga nel video, secondo la traduzione inglese di YouTube. “Ma da allora non ne è venuto fuori nulla. Poi, all’improvviso, hanno programmato le riprese.”

sei sicuro?! La serie sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dall’8 agosto, con nuovi episodi pubblicati ogni giovedì fino al 19 settembre.