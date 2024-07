Jin dei BTS si unirà al passaggio della torcia

Jin dei BTS termina il servizio militare tra gli abbracci dei suoi compagni di band I membri dei BTS abbracciano Kim Seok Jin, conosciuto professionalmente come Jin, al termine del suo servizio militare obbligatorio.

Jin dei BTS ha ricevuto un onore speciale alle Olimpiadi di quest’anno.

Secondo quanto riferito, la cantante sudcoreana porterà la fiaccola alle Olimpiadi di Parigi 2024 pittura E Stampa associata.

Non è ancora chiaro quando il cantante, che ha recentemente completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, parteciperà alla staffetta della torcia olimpica. Secondo la tradizione, la fiamma olimpica viene accesa per la prima volta ad Olimpia, in Grecia, dove hanno avuto origine i Giochi. Il viaggio della torcia è iniziato il 16 aprile ed è ora in viaggio verso la Francia in tempo per i Giochi Olimpici.

All’inizio di questa settimana, Torcia olimpica Era nel dipartimento del Nord della Francia. I giochi inizieranno il 24 luglio.

USA TODAY ha contattato i rappresentanti delle Olimpiadi e dei BTS per un commento.

Jin, che con 31 anni è il membro più anziano della popolare boy band sudcoreana, è stato congedato dall’esercito del paese il mese scorso dopo aver prestato servizio per 18 mesi. Altri membri del gruppo – Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jung Kook – iniziarono a prestare servizio l’anno successivo. La Big Hit Music, l’etichetta discografica della band, ha detto che “non vedono l’ora di riunirsi di nuovo come gruppo intorno al 2025 dopo il loro impegno al servizio”.

I media sudcoreani hanno riferito che diversi membri del gruppo avevano chiesto un permesso per celebrare l’occasione.

Jin è stato anche visto festeggiare con i suoi compagni di band in una foto Condiviso su XIl gruppo si è riunito dietro una torta circondata da palloncini con la scritta “Jane è tornata”. Il messaggio è stato tradotto in inglese: “Sono tornato a casa!”

La Corea del Sud richiede a tutti gli uomini normodotati di età compresa tra 18 e 28 anni di prestare servizio militare o sociale dai 18 ai 21 mesi, ma ha rivisto la legge nel 2020 per consentire alle star del K-pop riconosciute a livello internazionale di ritardare… La registrazione fino all’età di trenta.

Contribuiscono: Hyunsoo Yim, Reuters; Brendan Morrow, USA Today