Joe Alwyn rompe il silenzio sulla rottura di Taylor Swift: “Ho fatto pace con quello”

Joe Alwyn Per la prima volta ha affrontato la sua separazione da Taylor Swift Dopo più di sei anni insieme, l’attore britannico 33enne ha ammesso che affrontare la rottura è stato difficile.

In un’intervista con volte Da Londra, pubblicato sabato, Alwyn ha parlato candidamente della rottura del 2023 che ha inviato onde d’urto in tutto il mondo, e ha anche considerato se sarebbe rimasto o meno in contatto con la famiglia. Sezione dei poeti torturati Cantante.

Ma quando gli è stato chiesto se avesse ascoltato l’ultimo album di Swift – che i fan hanno ipotizzato conterrà una canzone, “Addio, Londra“, riferendosi alla loro relazione che dura da anni – Alwyn ha fatto il timido e ha adottato un approccio più diplomatico alla questione.

“Pensando a quello che stavo per dire, pensavo e speravo che chiunque e tutti potessero farlo [empathize] …Questa non è una risposta diretta alla tua domanda, ma solo pensare a ciò di cui voglio parlare…” dice Alwyn prima di riprendersi “Vorrei che chiunque potesse farlo [empathize] E comprendere le difficoltà che derivano dalla fine di una relazione lunga, amorevole e pienamente impegnata durata oltre sei anni e mezzo. Questa è una cosa difficile da navigare. “Ciò che è insolito e anormale in questa situazione è che dopo una settimana la questione diventa improvvisamente di dominio pubblico e il mondo esterno può dire la sua”.

A Segnalato in esclusiva L’8 aprile 2023, la separazione tra Swift e Alwyn è stata amichevole e “non drammatica”. A ET è stato detto che “la relazione è appena giunta al termine” ed è per questo che Alwyn, che ha iniziato a frequentare Swift nel 2016, non è stata vista ai suoi spettacoli nell’Eras ​​Tour.

Taylor Swift e Joe Alwyn il 6 ottobre 2019 a New York City. – Foto di Jackson Lee/JC

Per Alwyn, la rottura è stata una cosa, ma affrontare le conseguenze e i titoli dei giornali che ne sono seguiti è stata un’altra.

“Quindi hai qualcosa di molto reale che viene improvvisamente gettato in uno spazio molto irreale: i tabloid, i social media, la stampa, dove viene poi sezionato, speculato, spogliato della sua forma fino a renderlo irriconoscibile”, ha aggiunto. “La verità è che fino a quest’ultimo punto ci sarà sempre un divario tra ciò che si sa e ciò che si dice. Ho fatto pace con questo.”

Alwyn, che apparirà prossimamente nel prossimo film antologico del regista Yorgos Lanthimos, Tipi di beneficenzaHa aggiunto che si trova in una buona posizione nella sua vita più di un anno dopo la rottura.

“Mi sento fortunato di trovarmi davvero in una buona posizione nella mia vita, sia a livello professionale che personale”, ha detto. “Mi sento bene.”

Ma quando gli è stato chiesto se fosse ancora in contatto con Swift, l’attore, accreditato in numerose canzoni di Swift, ha risposto Sotto lo pseudonimo di William BoweryÈ rimasto fedele a se stesso.

Taylor Swift e Joe Alwyn alla 77esima edizione dei Golden Globe Awards il 5 gennaio 2020. – GT

“Sono sicuro che puoi, dato il livello di pubblicità e di controllo intorno alla mia relazione passata, capire perché non vorrei aprire la porta a cose come questa adesso”, ha detto.

Ma Una fonte ha detto a ET Ad aprile quello Conversazioni con gli amici La star sta lontana da qualsiasi dramma o speculazione sulle nuove canzoni di Swift.

“Taylor e Joe non sono in contatto al momento, ma stanno cercando di rispettarsi a vicenda”, ha detto una fonte a ET. “Joe vuole mantenere privata la sua vita personale. È più un introverso e prendersi cura della sua vita personale è un po’ travolgente per lui. È concentrato sulla recitazione e sulla sua carriera.”

Swift e il leader della band del 1975, Healy è mortoSono stati brevemente collegati nel 2023 dopo la sua rottura con Alwyn, prima La sua relazione attuale Con la stella dei Kansas City Chiefs Travis KelseyPer cui la cantante trova il tempo nel suo fitto programma. E Kelsey ricambia lo sforzo.

fonte Recentemente ha detto a ET “Taylor e Travis si stanno assicurando che l’attuale aspetto a distanza della loro relazione non duri troppo a lungo. Entrambi cambiano i loro programmi se possibile e cercano di prendersi più tempo possibile per vedersi, così come per le famiglie e gli amici degli altri.”

La fonte ha aggiunto: “Danno priorità l’uno all’altro e fanno di tutto per rendersi felici a vicenda. La loro relazione è reale ed entrambi vogliono farla funzionare, e così è.”

