Joe Shuen sul trading di Saquon Barkley: sono aperto a tutto

Getty Images

Il direttore generale dei Giants Joe Shuen è stato ospite di PFT Live dal gruppo Boy Scouts a Indianapolis martedì e ha affermato che una delle sue priorità principali nel suo nuovo lavoro è “sistemare il cappello” dopo aver preso decisioni negli ultimi due anni. Li ho lasciati in una brutta posizione su quel fronte.

Questa apparizione è avvenuta lo stesso giorno in cui ha tenuto una conferenza stampa che includeva una domanda sul fatto che la squadra sarebbe stata aperta a scambiare una rimonta. Sarò Barclay. Barkley dovrebbe guadagnare $ 7,217 milioni come parte della sua opzione per il quinto anno e uscire per tre stagioni consecutive segnate da infortuni.

In risposta, Schoen ha notato ancora una volta che la squadra non gode di “ottime condizioni salariali” dicendo che “sarebbe aperto a posizioni migliori per i New York Giants”.

“Ci stiamo ancora lavorando, ma io aperto a tuttoSchoen ha detto, tramite Jordan Raanan di ESPN.com. “Come se scambia giocatore per giocatore; ascolterò chiunque. Se vengono scambiati due giocatori, non dirò l’intera lista, [that] Siamo aperti a lavorare sull’intero elenco. Ma se qualcuno ha chiamato ed era interessato a qualcuno dei nostri giocatori. Ascolterò sicuramente”.

Mentre Schoen può essere aperto su tutto, ci sono alcune offerte che non sono migliori di altre. Ha detto che non sta pensando di scegliere il primo round per il 2021 Kadarius Tony È un “pezzo scambiabile” e potrebbe non invitare altre squadre a regalare risorse preziose a Barkley visto come sono andate le cose per lui dalla stagione juniores, ma i commenti di Schwinn suggeriscono che dovrebbero contattare i Giants se sono interessati a fare una mossa .