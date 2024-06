Joey Chestnut: Al campione di hot dog è stato vietato di partecipare al Concorso di pastori vegetariani di Nathan

Alla star del cibo competitivo Joey “Jaws” Chestnut è stato detto che non può partecipare alla competizione di hot dog numero uno in America dopo aver stretto un accordo con un marchio vegano.

Contiene anche una varietà di altri oggetti Mangiare dischicompreso buttare giù 141 uova sode in otto minuti, 23 pasticci di carne in 10 minuti, 182 ali di pollo in 30 minuti e 25,5 panini con gelato, noti anche come coppe di gelato al cioccolato, in sei minuti.