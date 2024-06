Joey Chestnut è “speranzoso” che si troverà una soluzione con il bando del concorso di Nathan dopo aver mangiato un hot dog

Dopo Essere bloccato Riguardo alla gara di mangiatori di hot dog di Nathan, Joey Chestnut ha detto di “sperare” che si possa trovare una soluzione alla situazione.

“Sono molto ottimista che le cose possano essere risolte”, ha detto Chestnut a On3. Talia Goodman. “Sarò pronto se riusciremo a risolvere qualcosa. Avrò fame.”

Chestnut, 16 volte vincitore del concorso, è stato bandito dal concorso del 4 luglio perché ha firmato un accordo per rappresentare Impossible Foods, un marchio di alimenti a base vegetale e concorrente di Nathan’s.

Se Chestnut si ritira dal suo accordo con Impossible Foods, Nathan lo lascerà partecipare, ma non sembra che ciò accadrà, almeno quest’anno.

Nel frattempo, Chestnut mangerà ancora hot dog in modo competitivo quest’anno e contro uno dei suoi più grandi rivali. Questo settembre, Chestnut affronterà il suo concorrente Takeru Kobayashi in una gara di mangiatori di hot dog in streaming esclusivamente su Netflix. Invece di avere un campo di concorrenti come il Nathan’s Hot Dog Eating Contest, la competizione tra Chestnut e Kobayashi sarà uno contro uno.

Senza Chestnut nella competizione, Nathan’s sta probabilmente perdendo il nome più importante nello spazio gastronomico competitivo e potrebbe essere alla ricerca di un nuovo volto per il marchio. Nel frattempo, Chestnut cercherà di continuare a dominare nelle gare gastronomiche, anche se dovrà farlo senza partecipare al più grande evento dell’anno.