John Deere smette di sostenere eventi di “consapevolezza sociale o culturale” e si allontana dagli sforzi di inclusione

NEW YORK (AP) – Il produttore di macchine agricole John Deere ha dichiarato che non sponsorizzerà più eventi di “sensibilizzazione sociale o culturale”, diventando l’ultima grande azienda statunitense a prendere le distanze dalle misure di diversità e inclusione dopo essere stata presa di mira dalla reazione dei conservatori.

In una dichiarazione pubblicata martedì Piattaforma di social media XJohn Deere ha inoltre affermato che esaminerà tutto il materiale formativo “per garantire che non vi siano messaggi socialmente motivati” per conformarsi alle leggi federali e locali. Non ha specificato cosa includerebbero questi messaggi.

John Deere, con sede a Moline, Illinois, ha aggiunto che “l’adozione di quote di diversità e di identificazione basata sulla coscienza non è mai stata e rimane una politica aziendale”. Ma ha osservato che continuerà a “monitorare e promuovere” la diversità all’interno dell’azienda, senza fornire ulteriori dettagli su come verranno valutati questi parametri.

La mossa arriva dalla società conosciuta a Wall Street come Deere & Co. Poche settimane dopo che il rivenditore rurale Tractor Supply ha concluso una serie di suoi sforzi sulla diversità e sul clima. Entrambi gli annunci sono arrivati ​​dopo la reazione online di attivisti conservatori che si oppongono agli sforzi per la diversità, l’uguaglianza e l’inclusione, alla sponsorizzazione degli eventi LGBTQ+ Pride e alla difesa del clima.

Sembra che il commentatore politico e regista conservatore Robbie Starbuck abbia guidato le critiche alle due società nei confronti di X.

Starbuck ha pubblicato che l’annuncio di John Deere rappresenta “un’altra grande vittoria nella nostra guerra contro la coscienza”, ma ha affermato che non è ancora sufficiente e ha invitato l’azienda ad annullare completamente le sue politiche DEI e a non partecipare più al punteggio del Corporate Equality Index della campagna per i diritti umani. Il più grande gruppo di difesa dei diritti LGBTQ+ negli Stati Uniti.

“Non è un segreto per me che i miei figli trarrebbero beneficio da queste cose”, ha detto Starbuck, un cubano americano di 35 anni, all’Associated Press, ma si oppone a decisioni di assunzione che tengano conto della razza, così come della diversità, dell’equità e della libertà. iniziative di inclusione e gruppi di risorse dei dipendenti. Che promuove attività non professionali e qualsiasi politica che a suo avviso consenta alle questioni sociali e alla politica di diventare parte della cultura aziendale.

“Le persone dovrebbero andare a lavorare senza avere la sensazione di dover agire in un certo modo per essere accettabili per il loro datore di lavoro”, ha detto.

Starbuck e altri attivisti conservatori hanno celebrato il mese scorso Tractor Supply, con sede a Brentwood, Tennessee, per aver adottato un approccio più aggressivo rispetto a John Deere, promettendo Annulla tutti i ruoli DEI Abbandonando gli attuali obiettivi del DEI e cessando di inviare dati alla campagna per i diritti umani.

Ma questa mossa ha anche sollevato qualche perplessità I critici della nuova posizione erano arrabbiati – che ha affermato che Tractor Supply sta cedendo all’odio e ferendo i propri clienti abbandonando i principi fondamentali.

La mossa di John Deere ha suscitato reazioni simili. Eric Bloom, vicepresidente dei programmi e della difesa aziendale della Human Rights Campaign, ha definito l’annuncio “deludente” e “il risultato diretto di un attacco coordinato da parte di estremisti di destra contro le imprese americane”.

Mercoledì, anche il presidente della National Black Farmers Association, John Boyd Jr., ha chiesto le dimissioni dell’amministratore delegato di Deere & Co., John C. May, e il boicottaggio dell’azienda.

L’organizzazione ha affermato che Deere “continua a muoversi nella direzione sbagliata” in termini di diversità, equità e inclusione e “non è riuscita a dimostrare il suo sostegno” agli agricoltori neri sin dalla fondazione della NBFA. Ha anche notato che l’annuncio di martedì arriva un mese dopo l’annuncio della società Ha accettato di pagare $ 1,1 milioni Stipendi arretrati e benefici per 277 candidati neri e ispanici dopo che il Dipartimento del Lavoro ha denunciato discriminazioni nelle assunzioni.

John Deere e Tractor Supply non sono incidenti isolati. Sebbene le reazioni delle due società siano state diverse, entrambe sono arrivate in un contesto più ampio di reazione da parte dei conservatori. Rivolgiti ad aziende di tutti i settoricome le precedenti campagne di boicottaggio contro luce del germoglio E Obiettivo Starbuck ha detto di avere un elenco di aziende su cui sta valutando la possibilità di pubblicare contenuti, a cominciare da aziende che hanno una base di clienti tradizionalmente conservatrice. Ha rifiutato di menzionare il suo prossimo obiettivo.

I cambiamenti nelle politiche e negli impegni aziendali non provengono solo dai consigli di amministrazione. La settimana scorsa, la principale organizzazione delle risorse umane, la Society for Human Resource Management, ha annunciato che il gruppo di pressione e lobby composto da 340.000 membri avrebbe abbandonato l’“egualitarismo” dal suo approccio alla diversità e all’inclusione, anche se ha affermato che sarebbe rimasto impegnato a promuoverli.

“A partire da ora, SHRM adotterà l’abbreviazione ‘I&D’ invece di ‘IE&D'”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione pubblicata su LinkedIn. “Enfatizzando innanzitutto l’inclusione, miriamo ad affrontare le attuali carenze nei programmi DE&I, che hanno portato a reazioni negative. .” Società violenta e crescente polarizzazione.

La mossa, a sua volta, ha scatenato una reazione negativa tra gli utenti di LinkedIn, con alcuni che l’hanno definita “arretrata” e “vergognosa”. Altri hanno risposto che avevano intenzione di cancellare la loro iscrizione allo SHRM.

Altri affermano che dare priorità all’uguaglianza è fondamentale per raggiungere l’uguaglianza sul posto di lavoro, affermando che questo tipo di omissione segnala un cambiamento nella messaggistica che potrebbe avere conseguenze agghiaccianti per gli sforzi verso l’uguaglianza sul posto di lavoro.

Attacchi legali Contro gli sforzi aziendali in materia di diversità, equità e inclusione Ha ricevuto maggiore attenzione anche dopo la decisione della Corte Suprema Regola 2023 Per porre fine all’azione affermativa nelle ammissioni al college. Molti attivisti conservatori e anti-diversità, per l’equità e l’inclusione hanno cercato di farlo Creando un precedente simile Nel mondo del lavoro.

“Il contraccolpo e le potenziali vulnerabilità sono reali”, ha affermato Jane Stark, co-direttrice del Center for Business and Social Justice presso BSR, una rete di consulenza di oltre 300 aziende.

Stark ha affermato che la stragrande maggioranza delle aziende rimane sulla strada giusta e non sta “abboccando” o dando ossigeno alla reazione che potrebbero ricevere sui social media. Ha aggiunto che queste aziende mantengono le politiche “perché ha senso dal punto di vista commerciale ed è anche la cosa giusta da fare”. Tuttavia, ha aggiunto, le pressioni esterne si stanno accumulando.

Anche gli Stati Uniti stanno vivendo un anno difficile per le elezioni presidenziali, con i colloqui in corso sulle possibilità del “Progetto 2025” – un termine usato per descrivere il manuale di quasi 1.000 pagine della Heritage Foundation per l’amministrazione repubblicana entrante, che è diventato una clava per I democratici lo useranno contro l’ex presidente Donald Trump.

Stark ha osservato che le aziende di tutti i settori si stanno preparando a potenziali cambiamenti riguardanti i loro contratti federali, ad esempio, che storicamente sono stati un modo efficace per promuovere l’uguaglianza sul posto di lavoro.

Ha aggiunto che ciò non significa che le aziende interromperanno del tutto i loro sforzi in materia di diversità, equità e inclusione, ma potrebbero dover cambiare linguaggio o trovare nuove soluzioni.

“Tutti questi punti caldi in cui le aziende si trovano a inciampare rappresentano la nuova normalità”, ha affermato.

___

La scrittrice economica dell’Associated Press Lisa Leff di Londra ha contribuito a questo rapporto.

___ Savage è una giornalista dello staff del team Women in Action. La copertura dell’Associated Press sulle donne che lavorano e sul governo locale riceve sostegno finanziario da Pivotal Ventures. L’Associated Press è l’unica responsabile di tutti i contenuti. Trova le notizie dell’Associated Press Standard Per collaborare con enti di beneficenza, elenco dei sostenitori e aree di copertura finanziate AP.org.