Johnson & Johnson propone un accordo da 6,5 ​​miliardi di dollari per risolvere le cause legali contro il cancro al talco

Johnson & Johnson ha concesso un risarcimento maggiorato di 6,5 miliardi di dollari a decine di migliaia di querelanti che sostenevano che i suoi prodotti in polvere di talco causassero il cancro alle ovaie.

In un aggiornamento di mercoledì, la più grande azienda farmaceutica al mondo per fatturato ha dichiarato che presenterà un piano di pagamento di circa 6,48 miliardi di dollari nei prossimi 25 anni al voto di oltre 50.000 richiedenti cancro alle ovaie entro la fine dell'anno. Se il 75% dei querelanti voterà a favore, l'accordo consentirebbe a J&J di risolvere tutte le richieste attuali e future relative al cancro alle ovaie attraverso la dichiarazione di fallimento della controllata.

L'ultima proposta porterebbe la liquidità totale in ogni caso a 11 miliardi di dollari, 2,1 miliardi di dollari in più rispetto all'offerta precedente, e segna il terzo tentativo di J&J di risolvere le richieste di risarcimento del cancro alle ovaie attraverso una procedura fallimentare.

I precedenti casi di fallimento della casa farmaceutica ai sensi del Capitolo 11 sono stati archiviati dai tribunali. In entrambi i casi J&J ha tentato di utilizzare una controversa manovra nota come “Texas two-step”, in cui una controllata che affronta azioni legali esce dalla società madre e dichiara fallimento per facilitare un accordo.

In questo caso, J&J utilizza un processo di fallimento “preconfezionato” per chiedere l’approvazione dei ricorrenti prima di andare in tribunale, il che consente una risoluzione più rapida se le aziende hanno sufficiente sostegno da parte dei creditori. J&J darà ai richiedenti la possibilità di votare sulla proposta entro un periodo di tre mesi prima di sottoporre la gestione della sua controllata LLT a un processo preconfezionato.

J&J, che ha ripetutamente negato che i suoi prodotti a base di talco causino il cancro, ha affermato che il nuovo piano “differisce in modo significativo” dai suoi sforzi precedenti. “Questo è il culmine della nostra strategia di risoluzione del consenso annunciata lo scorso ottobre”, ha affermato Eric Haas, vicepresidente del contenzioso globale della società.

“A differenza dei casi precedenti, è il voto dei ricorrenti – e non gli incentivi finanziari sproporzionati degli avvocati dei ricorrenti di minoranza che ricevono spese legali esorbitanti al di fuori della ristrutturazione – a determinare se il piano può procedere”, ha affermato Haas. .

Un giudice ha respinto il secondo tentativo di fallimento di J&J nel luglio dello scorso anno, stabilendo che la controllata non era sufficientemente “in difficoltà finanziaria” per qualificarsi per la procedura del Capitolo 11. Il primo caso di fallimento è stato archiviato per lo stesso motivo.

J&J ha annunciato i piani per un terzo tentativo di procedura fallimentare lo scorso ottobre. Mercoledì, J&J ha dichiarato che stava cercando alternative per risolvere il caso in attesa dell'approvazione dei ricorrenti. Ciò include fare appello contro il rifiuto del suo precedente piano di fallimento, “perseguire aggressivamente” i querelanti che si sono rifiutati di transigere e intraprendere azioni legali contro persone che hanno fatto affermazioni false e diffamatorie sui suoi prodotti e sugli studi legali che li hanno aiutati.

Oltre il 99% dei casi affrontati da J&J sono legati al cancro alle ovaie. Tuttavia, deve affrontare un piccolo numero di cause legali per lesioni personali sostenendo che i suoi prodotti hanno causato il mesotelioma, una diversa forma di cancro legata all’esposizione all’amianto, cosa che l’azienda nega anche.

J&J ha affermato di aver già risolto il 95% di questi casi e di avere accordi di principio per risolvere le controversie avanzate dagli stati americani e dai fornitori di talco.

Shagun Singh, analista di RBC Capital Markets, ha dichiarato in una nota di essere “incoraggiato” dal piano proposto da J&J, che “rimuove un aspetto dell'eccesso di azioni”. “Siamo fiduciosi che il piano verrà eseguito e fungerà da catalizzatore per le azioni JNJ”, ha aggiunto Singh, a seguito di discussioni con esperti del settore.

Nel dicembre dello scorso anno, J&J ha spostato la sede legale della filiale da un indirizzo nella Carolina del Nord a un indirizzo in Texas, cambiando il nome della filiale da LTL a LLT come parte del processo.

Le azioni J&J sono aumentate del 3,6% nelle contrattazioni mattutine di mercoledì a New York.