Jordan Love dei Packers accetta un’estensione quadriennale da 220 milioni di dollari e diventa il quarterback più pagato: fonti

I Green Bay Packers e il quarterback Jordan Love hanno raggiunto un accordo per un prolungamento del contratto quadriennale da 220 milioni di dollari, hanno detto venerdì fonti della lega. L’accordo include un bonus alla firma record di 75 milioni di dollari e 155 milioni di dollari in nuove garanzie complete, rendendo Love il quarterback della NFL più pagato.

Il nuovo accordo di Love lo lega a Trevor Lawrence e Joe Burrow, che guadagnano ciascuno 55 milioni di dollari all’anno come quarterback più pagati su base annua. Queste cifre si aggiungono a Dua Tagovailoa (53,1 milioni di dollari all’anno), Jared Goff (53 milioni di dollari all’anno), Justin Herbert (52,5 milioni di dollari all’anno) e Lamar Jackson (52 milioni di dollari all’anno).

L’accordo di “hold-in” di Love termina dopo che il quarterback ha deciso di saltare l’allenamento finché non avrà ottenuto un nuovo contratto. Love si è presentato al campo in orario e parteciperà ad altre attività di squadra al di fuori degli allenamenti.

Love ha partecipato a tutte le attività offseason anche senza un nuovo contratto, ma il rappresentante del quarterback ha informato i Packers poco prima dell’inizio del training camp che non si sarebbe allenato.

Lo ha detto il direttore generale dei Packers Brian Gutekunst all’inizio del training camp.

Love, 25 anni, era sul punto di entrare nell’ultimo anno del suo contratto e viene da una prima stagione eccezionale in cui ha aiutato i Packers a fare un’apparizione a sorpresa nei playoff del turno di divisione. Ha tirato per 4.159 yard, 32 touchdown e 11 intercettazioni in 17 partite della stagione regolare.

Ora si avvia alla sua seconda stagione da titolare dei Packers dopo quattro anni dietro l’attuale quarterback dei New York Jets Aaron Rodgers. I Packers e Love hanno concordato un’estensione contrattuale di un anno prima della scorsa stagione, legando il quarterback solo ai Green Bay per il resto del prossimo anno. Tale estensione valeva 22,5 milioni di dollari, inclusi 13,5 milioni di dollari completamente garantiti.

Perché Green Bay ha stipulato questo accordo?

I Packers hanno scioccato la NFL quando hanno scambiato per Love nel draft del 2020 con quattro anni rimanenti sul contratto di Rodgers. Love ha trascorso il suo tempo tre anni dietro Rodgers, e il lungo gioco ha ripagato lui e l’organizzazione che aveva fiducia in Gutkunst e nel loro nuovo quarterback in franchising.

I Packers sperano che Love possa seguire le orme di Brett Favre e Rodgers e dare loro tre quarterback consecutivi nella Hall of Fame, anche se Love ha ancora molta strada da fare per arrivarci dopo un primo anno di successo in cui è stato senza dubbio il miglior quarterback della NFL . La seconda metà della stagione regolare.

Nei suoi primi tre anni nella NFL, Love ha iniziato solo una partita, una sconfitta di 9 settimane contro i Chiefs nel 2021 con breve preavviso dopo che Rodgers è risultato positivo al COVID-19. Love ha lottato sotto la pressione incessante di Kansas City quando i Packers hanno segnato solo una volta in una sconfitta per 13-7, ma Gutkunst è rimasto colpito dalla capacità di Love di resistere alle avversità. Oltre a guardare Love dietro le quinte e in allenamento per tre anni, i Packers si sono sentiti abbastanza sicuri da cedere le redini dell’attacco al 24enne non provato.

La loro decisione ha dato i suoi frutti e Green Bay sembra aver ancora una volta raggiunto l’oro sotto forma di un giocatore ora a pari merito con il giocatore più pagato nella storia della NFL. — Matt Schneidman, scrittore dello staff di Packers

(Foto: Patrick McDermott / Getty Images)